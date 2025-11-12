Канада оголосила нові санкції проти Росії

Канада оголосила нові санкції проти РФ, у тому числі проти дотичних до виробництва військових безпілотників та проти танкерів "тіньового флоту".

Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади, пише "Європейська правда".

Очільниця МЗС Аніта Ананд оголосила про запровадження нових санкцій Канади проти Росії.

До санкційних списків додали 13 фізосіб та 11 юридичних осіб, з яких деякі залучені у російські програми безпілотних систем.

Також, як зазначають - вперше, під санкції Канади потрапили компанії-постачальники "цифрової інфраструктури, що використовується у російських гібридних стратегіях проти України".

Це також кілька компаній, пов'язаних з торгівлею скрапленим природним газом, та 100 суден "тіньового флоту".

"Дані заходи є прямим реагуванням на пріоритети України та підтримують триваючі зусилля G7 з посилення економічного тиску на Росію, щоб вона завершувала війну, та широко узгоджені із санкціями, які нещодавно оголосили США, ЄС та Британія", - зазначають у комюніке.