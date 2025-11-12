Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 20:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада оголосила нові санкції проти Росії
18:02 12.11.2025 |
Канада оголосила нові санкції проти РФ, у тому числі проти дотичних до виробництва військових безпілотників та проти танкерів "тіньового флоту".
Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади, пише "Європейська правда".
Очільниця МЗС Аніта Ананд оголосила про запровадження нових санкцій Канади проти Росії.
До санкційних списків додали 13 фізосіб та 11 юридичних осіб, з яких деякі залучені у російські програми безпілотних систем.
Також, як зазначають - вперше, під санкції Канади потрапили компанії-постачальники "цифрової інфраструктури, що використовується у російських гібридних стратегіях проти України".
Це також кілька компаній, пов'язаних з торгівлею скрапленим природним газом, та 100 суден "тіньового флоту".
"Дані заходи є прямим реагуванням на пріоритети України та підтримують триваючі зусилля G7 з посилення економічного тиску на Росію, щоб вона завершувала війну, та широко узгоджені із санкціями, які нещодавно оголосили США, ЄС та Британія", - зазначають у комюніке.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
|Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча – плівки НАБУ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Канада оголосила нові санкції проти Росії
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Комітет парламенту Швейцарії підтримав послаблення експорту зброї
|Британія виділяє 13 млн фунтів на ремонтні роботи в енергетичному секторі України
|Франція готова до нових спільних виробничих проєктів в Україні - Міноборони
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики