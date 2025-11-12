Авторизация

Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні

 

Google подала судовий позов проти китайського розробника програмного забезпечення, що використовується для онлайн шахрайства. З його використанням було викрадено $1 мільярд доларів від понад мільйона жертв у 121 країні, повідомляє Financial Times.

Китайська хакерська група, проти якої подано позов, займається розробкою платформи Lighthouse. За щомісячну підписку вона надає кіберзлочинцям доступ до фішингових інструментів, що дозволяють проводити масштабні шахрайські кампанії. За допомогою цих сервісів можна створювати фейкові електронні листи, SMS або підроблені сайти, зокрема копії Google та YouTube, щоб виманювати конфіденційні дані користувачів.

Google розраховує виграти суд на основі американських законів про рекет і комп'ютерне шахрайство. Це дасть компанії змогу співпрацювати з мобільними операторами та хостинг-провайдерами, щоб блокувати домени й сервери, які підтримують роботу платформи Lighthouse.

"Злочинці використовують довіру та репутацію нашого бренду, аби заманювати користувачів у небезпечні фішингові атаки. Можливість залучити наших інженерів та юристів до роботи для безпосередньої боротьби на користь цих користувачів є необхідністю", - сказала генеральна юрисконсультка Google Халіма ДеЛайн Прадо.

Компанія Lighthouse Enterprise рекламує свої сервіси через онлайн-форуми та канали на YouTube й Telegram. Також хакерське угрупування залучає та тренує нових учасників й використовує їх досвід для покращення власного програмного забезпечення. Злочинці, що звертаються до компанії, можуть обирати зі сотні різних шаблонів підставних сайтів, за що платять криптовалютою.

На додачу до самих інструментів, зловмисники також можуть отримати список потенційних жертв з "групи даних", аби надсилати їм мільйони шахрайських SMS з посиланнями на створені фейкові сайти, які вимагають від користувачів введення особистих даних та фінансових деталей. Викрадені дані використовують для доступу до банків, електронних пошт чи цифрових гаманців, або ж просто перепродають їх далі.

Google посилається на дані компанії з кібербезпеки Silent Push, за якими китайське угруповання Smishing Triad використало програму Lighthouse для створення 200 тисяч підроблених сайтів. Щодня вони збирали близько 50 тисяч відвідувань, що поставило під загрозу мільйони банківських карток громадян США.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google, Китай
 

