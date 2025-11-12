Комітет парламенту Швейцарії підтримав послаблення експорту зброї

У парламенті Швейцарії рекомендували дозволити швейцарським оборонним компаніям постачати зброю до країн, що беруть участь у збройних конфліктах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Комітет з політики безпеки Національної ради Швейцарії (нижня палата) схвалив відповідні поправки до Закону про військові матеріали 16 голосами проти 9.

Пропозиції комітету йдуть далі, ніж пропозиції уряду, який просив надати так званий дозвіл на відступ від правил для експорту військових матеріалів. Він хоче, щоб у виняткових випадках, для захисту інтересів Швейцарії, влада могла відступати від критеріїв дозволу на закордонні збройні угоди.

Він має намір використовувати цей дозвіл насамперед для країн, з якими Швейцарія торгує військовими матеріалами, але до яких поставки не можуть здійснюватися згідно з чинним законодавством. Наразі заборонено експортувати до країн, які беруть участь у внутрішніх або міжнародних конфліктах.

Згідно з планами комітету, країни, які мають подібний до Швейцарії експортний режим, повинні мати можливість отримувати зброю, навіть якщо вони залучені до збройного конфлікту, за умови, що інтереси зовнішньої політики або політики безпеки Швейцарії не вимагають відмови і не існує виняткових обставин. Інтереси політики нейтралітету Швейцарії також мають бути чітко враховані при прийнятті рішення щодо такого експортного запиту.

Опоненти проєкту критикують той факт, що послаблення Закону про військову техніку не відповідає інтересам нейтральної Швейцарії, яка має бути особливо відданою справі миру і захисту прав людини.

Варто зазначити, що на Україну пропоновані зміни до законодавства не поширюються.

Під час літньої сесії Рада кантонів, верхня палата швейцарського парламенту, схвалила законопроєкт про послаблення обмежень на експорт військового обладнання.

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер раніше закликав швейцарських парламентарів просуватися в напрямку послаблення обмежень на експорт озброєнь, щоб сприяти міжнародній безпековій співпраці.