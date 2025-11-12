Авторизация

IEA: частка Росії на ринку газу більше ніколи не відновиться до довоєнного рівня

 

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що Росія більше ніколи не зможе відновити ті позиції на світовому ринку природного газу, які вона мала до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у його прогнозі World Energy Outlook.

Частка Росії у світовій торгівлі газом, яка становила майже 25% у 2021 році, впаде до 10% до 2035 року, згідно з базовим прогнозом, але у жодному сценарії Росії не вдасться наблизитися до довоєнних показників, пише IEA.

Як наслідок, доходи Росії від експорту газу впадуть зі $120 млрд на рік у 2010-х роках до всього $28 млрд на рік у 2030-х.

Повномасштабна війна проти України й спроба "заморозити Європу" у 2022 році повністю зруйнувала експортну стратегію Росії. Вона сама почала скорочувати постачання газу в Європу, а тепер Євросоюз планує відмовитися від тих обсягів, які ще постачаються.

Якщо до вторгнення Росія планувала експортувати понад 300 млрд кубометрів газу до 2024 року, то фактичні обсяги становили менш ніж 160 млрд кубометрів - падіння майже вдвічі.

"Навіть у разі припинення бойових дій в Україні, ми не очікуємо повернення російського газу до Європи у великих обсягах, особливо з огляду на відносно комфортний глобальний баланс постачання у другій половині 2020-х років", - йдеться у звіті.

Росія намагається компенсувати втрати, збільшуючи експорт до Китаю. Газопровід "Сила Сибіру-1" працює на повну потужність 38 млрд кубометрів на рік, але будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" потужністю 50 млрд кубометрів залишається під великим питанням.

Китайський ринок виглядає добре забезпеченим і без цього проєкту, а переговори щодо ціни йдуть складно, вважає IEA.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0500  0,12 0,29
EUR 48,6300  0,02 0,04 48,6700  0,03 0,06

