12.11.25
14:52
Велика Британія заборонить надавати послуги для постачання скрапленого газу з Росії
12:07 12.11.2025 |
Уряд Великої Британії планує заборонити місцевим компаніям надавати послуги для експорту російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG).
Зокрема, йдеться про транспортування та страхування вантажів російського газу, повідомляє Reuters із посиланням на заяву МЗС країни.
"Заборона буде поетапно запроваджена протягом 2026 року разом з нашими європейськими партнерами", - йдеться у заяві МЗС країни напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Канаді.
Велика Британія також оголосила про виділення 13 мільйонів фунтів стерлінгів ($17,5 млн) фінансування для допомоги в відновленні енергетичного сектору України та підтримки українців, які найбільше постраждали внаслідок російських ударів по об'єктах енергетики.
Як повідомлялося, у жовтні Євросоюз затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, що передбачає заборону імпорту зрідженого природного газу.
Вона набуде чинності у два етапи: короткострокові контракти припиняються вже через 6 місяців, а довгострокові - з 1 січня 2027 року. Таким чином, ЄС прискорив відмову від російських енергоресурсів на один рік раніше, в порівняні з попередньою дорожньою картою Єврокомісії.
Крім того, Велика Британія та США минулого місяця запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Лукойл" та "Роснєфть".
