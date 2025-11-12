Фінансові новини
12.11.25
- 14:52
Китай збільшує тіньовий флот для імпорту підсанкційного російського СПГ - Bloomberg
11:58 12.11.2025 |
Китай активізує зусилля з імпорту російського СПГ, що знаходиться під санкціями США, збільшуючи внутрішній тіньовий флот суден, які можуть транспортувати це паливо та обходити санкційні обмеження.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Хоча ці зусилля КНР ще на початковому етапі, переміщення та власність танкерів у Китаї починають відображати тенденції, які спостерігаються на ринку російської нафти та СПГ, де було створено тіньовий флот для компенсації втрати продажів енергоносїів трубопроводами до Європи.
Згідно з супутниковими даними та даними щодо судноплавства, СПГ-танкер CCH Gas, що перевозить підсанкційний російський вантаж, приховує своє місцезнаходження, коли наближається до китайського порту.
Його зареєстрований власник, CCH-1 Shipping Co., має адресу в Гонконзі, і вона збігається з поштовою скринькою компанії Samxin Secretarial Services Ltd.
Це є поширеною практикою для компаній, які прагнуть приховати бенефіціарів, торгуючи паливом з Ірану чи Росії.
Ще одне судно для перевезення СПГ зі схожою непрозорою структурою нещодавно було перейменоване на Kunpeng.
Воно з'явилося поблизу Сінгапуру.
Згідно з базою даних судноплавства Equasis, на початку цього року судно передало свою власність та управління маловідомим фірмам у Китаї та на Маршаллових островах. Адреси цих компаній пов'язані з фірмами, які торгували іншими видами палива з «чорного списку».
Зазначається, що створення тіньового флоту для перевезень СПГ є непростим завданням, адже судна, що транспортують паливо з температурою -162°C потребують складніших технологій для завантаження та відвантаження, ніж інші енергопродукти.
І хоча сьогодні існує майже 8 000 нафтових танкерів різного розміру, вся галузь СПГ налічує близько 800.
Це означає, що приховування їхнього місцезнаходження є складним завданням.
Сама ж Росія ще з минулого року розбудовує власний тіньовий флот для перевезень СПГ, накопичивши понад десяток суден, зареєстрованих на фіктивні компанії.
Галущенка відсторонили від посади міністра
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
