На тлі нестачі кадрів у Росії запропонували залучати до роботи хворих

У російській Держдумі хочуть, щоб компанії залучали працівників до роботи навіть під час хвороби. Комітет з питань праці, соціальної політики та у справах ветеранів підготував відповідний законопроєкт.

Про це пише The Moscow Times.

"У пояснювальній записці до документа йдеться, що чинне законодавство передбачає бінарний підхід: працівник або повністю працездатний, або тимчасово непрацездатний і перебуває на лікарняному. Але це не відповідає сучасним реаліям", - пише видання.

Багато співробітників за певних не важких захворювань можуть "вельми ефективно" працювати в полегшеному режимі, запевняють автори законопроєкту.

У зв'язку з цим пропонується доповнити Трудовий кодекс новою статтею 931, яка встановить правові засади застосування "тимчасового адаптивного режиму праці".

Законопроєкт передбачає, що перехід на такий режим буде добровільним і можливим тільки за наявності медичного висновку, а співробітник зможе "в будь-який момент" припинити працювати і оформити лікарняний.

У Думі стверджують, що завдяки нововведенню у працівників з'явиться можливість для роботодавців "знизяться витрати і втрати від відсутності співробітників".

"Тим часом гострий дефіцит кадрів, який виник у Росії на тлі повномасштабної війни в Україні, продовжує посилюватися", - говориться у повідомленні

За даними Росстату, у серпні рівень безробіття становив 2,1%, що стало новим історичним рекордом.

При цьому в службах зайнятості розміщено 1,8 млн заявок, а кількість безробітних становить 1,6 млн осіб.

Таким чином, потреби економіки в робочій силі все ще перевищують доступні ресурси, зазначають аналітики Газпромбанку.

Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна допускала, що напруженість на ринку праці може довго не знижуватися і навіть наростати.

"На цьому тлі російська влада шукає способи поповнення робочої сили: залучає трудових мігрантів з-за кордону, спростила наймання дітей з 14 років, а також почала індексувати пенсії пенсіонерам, які працюють", - зауважує The Moscow Times.