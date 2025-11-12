Росія продає нафту з рекордними за останній час знижками

Дисконт на російську нафту Urals до Brent в порту Приморськ 10 листопада зріс до 19,4 доларів за барель, в порту Новоросійськ - до 19,4 доларів за барель, що є найвищим показником за останній рік.

Про це повідомляє російський "Комерсантъ" із посиланням на джерела у галузі.

Ще на початку цього місяця розмір знижок становив 13-14 дол за барель.

У виданні зазначають, що вони почали зростати до рекордних показників через санкції США проти "Лукойлу" та "Роснефти".

Там додають, що за підрахунками російських експертів, максимальні знижки Urals до Brent досягали у другому кварталі 2022 року 31,9 дол за барель і в першому кварталі 2023 року - 30 дол за барель. Водночас у ті періоди нафта була значно дорожчою за показники 2025 року.

За оцінками, вартість Brent на початку листопада становила 65,8 дол за тонну.

Останній раз знижки на роснафту досягали позначки вище 15 дол за барель на початку 2025 року після введення масштабного пакету санкцій США проти "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", понад 180 суден. Тоді, зазначають російські аналітики, ринку знадобилося три тижні для стабілізації ситуації, після чого знижки почали зменшуватися.

Водночас, найбільші покупці російської нафти, до прикладу, Індія та КНР, схоже поступово зменшують закупівлі російської нафти на тлі останніх санкцій.

Як повідомляло Bloomberg з посиланням на джерела, п'ять великих індійських НПЗ не розмістили замовлення на російську нафту на грудень.