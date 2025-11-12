Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія продає нафту з рекордними за останній час знижками
09:59 12.11.2025 |
Дисконт на російську нафту Urals до Brent в порту Приморськ 10 листопада зріс до 19,4 доларів за барель, в порту Новоросійськ - до 19,4 доларів за барель, що є найвищим показником за останній рік.
Про це повідомляє російський "Комерсантъ" із посиланням на джерела у галузі.
Ще на початку цього місяця розмір знижок становив 13-14 дол за барель.
У виданні зазначають, що вони почали зростати до рекордних показників через санкції США проти "Лукойлу" та "Роснефти".
Там додають, що за підрахунками російських експертів, максимальні знижки Urals до Brent досягали у другому кварталі 2022 року 31,9 дол за барель і в першому кварталі 2023 року - 30 дол за барель. Водночас у ті періоди нафта була значно дорожчою за показники 2025 року.
За оцінками, вартість Brent на початку листопада становила 65,8 дол за тонну.
Останній раз знижки на роснафту досягали позначки вище 15 дол за барель на початку 2025 року після введення масштабного пакету санкцій США проти "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", понад 180 суден. Тоді, зазначають російські аналітики, ринку знадобилося три тижні для стабілізації ситуації, після чого знижки почали зменшуватися.
Водночас, найбільші покупці російської нафти, до прикладу, Індія та КНР, схоже поступово зменшують закупівлі російської нафти на тлі останніх санкцій.
Як повідомляло Bloomberg з посиланням на джерела, п'ять великих індійських НПЗ не розмістили замовлення на російську нафту на грудень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Франція готова до нових спільних виробничих проєктів в Україні - Міноборони
|FT: Лукойл через санкції Трампа ризикує втратити активи вартістю 14 млрд євро
|IEA: частка Росії на ринку газу більше ніколи не відновиться до довоєнного рівня
|Велика Британія заборонить надавати послуги для постачання скрапленого газу з Росії
|Китай збільшує тіньовий флот для імпорту підсанкційного російського СПГ - Bloomberg
|На тлі нестачі кадрів у Росії запропонували залучати до роботи хворих
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini