Майже 40% великих російських компаній зіткнулися з кризою неплатежів

39% великих компаній у Росії в третьому кварталі цього року стикалися з неплатежами з боку контрагентів.

Про це свідчать дані опитування Російського союзу промисловців і підприємців, найбільшого в країні бізнес-об'єднання, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, проблема неплатежів стала головним обмежувачем діяльності бізнесу: кількість компаній, що зіткнулися з нею порівняно з другим кварталом, збільшилася в 1,5 раза, а їхня частка - зросла на 13 процентних пунктів.

У результаті на неплатежі скаржиться більше підприємців, ніж на зниження попиту (34%), брак коштів (32%) чи недоступність кредитів (32%).

Дані Росстату підтверджують: прострочена заборгованість російських компаній перед постачальниками на кінець серпня сягнула 3,84 трлн руб. Із початку року обсяг неплатежів зріс на 395 млрд руб. (+11%), а якщо порівнювати із січнем 2024 року - на 993 млрд руб. (+35%).

Заборгованість перед контрагентами, не оплачену вчасно, мали 4,52 тис. російських підприємств, а рекордсменами за її обсягом стали компанії обробної промисловості - 1,53 трлн руб.

Проблема неплатежів виникла минулого року, на тлі високої ключової ставки. Кредити, що різко подорожчали, призвели до того, що витрати бізнесу на виплату відсотків банкам підскочили на 83% за минулий рік і ще 54% - за першу половину поточного.

Тепер причиною збереження неплатежів може бути уповільнення зростання бюджетних витрат: нафтогазові доходи скарбниці РФ стрімко падають, несировинні доходи відстають від плану, і російська влада змушена пускати "під ніж" цивільні витрати. Щоб укластися в план з дефіциту (5,7 трлн руб.), у четвертому кварталі витрати бюджету мають перевищити торішні лише на 5% проти 20% у січні-вересні.

Фінансовий стан компаній у Росії

Раніше в Центробанку РФ заявили, що фінансове становище російських компаній погіршується, але "загалом" вони поки тримаються.

До того стало відомо, що 18 із 24 галузей російської обробної промисловості, на які припадає майже 80% всіх товарів, що випускаються в країні, переживають спад виробництва.

У жовтні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявляв, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Також стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.

Перед тим повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них - 13 із 78 - перестала справлятися з борговим навантаженням.

Зі свого боку майже половина (46%) компаній малого та середнього бізнесу Росії очікує, що за підсумками року їхні продажі виявляться нижчими за план.