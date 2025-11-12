Фінансові новини
12.11.25
- 14:52
- RSS
- мапа сайту
Норвегія призупинила етичні норми, через які продала акції Caterpillar
09:34 12.11.2025 |
Норвегія призупинила роботу етичної ради суверенного фонду Norges Bank Investment Management після того, як її рішення змусило NBIM влітку 2025 року продати акції Caterpillar Inc. через те, що Ізраїль використовував бульдозери компанії для руйнування будинків у Газі та на Західному березі річки Йордан. Про це повідомив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг (колишній генсек НАТО) в інтерв'ю Bloomberg.
Столтенберг вважає, що рішення позбутися всіх акцій Caterpillar було надмірним, і додав, що за такою ж логікою існував ризик продажу прибуткових активів - акцій великих технологічних компаній на суму до $230 млрд.
"Рішення щодо Caterpillar збіглося з оголошенням етичної ради, що вони починають роботу щодо питання технологічних компаній: об'єднавши ці дві події, ми дійшли висновку, що існує ризик, що чинні настанови можуть призвести до ситуації, коли Норвегія потенційно відмовиться від інвестицій у деякі з найбільших компаній світу", - сказав Столтенберг.
Він додав, що численні конфлікти вимагають швидшої реакції, ніж дозволяють поточні правила. Комітету експертів надали рік для їх перегляду.
Ще однією причиною, через яку Норвегія має переглянути етичні принципи свого фонду, є суперечки навколо його інвестицій у сферу озброєнь, сказав Столтенберг.
Чинні етичні норми забороняють Norges Bank Investment Management інвестувати в компанії, що виробляють ядерну зброю або її компоненти.
Водночас збільшення оборонних витрат уряду країни передбачає закупівлю фрегатів у BAE Systems Plc та винищувачів F-35 у Lockheed Martin Corp, у які сам фонд інвестувати не може.
"Дивно, що ми можемо платити величезні суми компанії за F-35 чи фрегати, але не можемо отримати невеликий прибуток від інвестицій у неї. Ще один парадокс полягає в тому, що Норвегія є членом ядерного стримування НАТО", - сказав Столтенберг.
Галущенка відсторонили від посади міністра
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
