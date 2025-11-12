Фінансові новини
12.11.25
14:51
RSS
мапа сайту
Доходи РФ від нафти і газу впали на 21% з початку року
09:13 12.11.2025 |
За перші десять місяців 2025 року доходи російської скарбниці від продажу нафти і газу скоротилися більш ніж на п'яту частину (21,4%) та становили приблизно 7,5 трлн рублів (близько $92,62 млрд). Про це свідчать попередні дані російського Мінфіну.
У відомстві пов'язують падіння переважно зі зменшенням середнього рівня цін на нафту. Хоча фактичні нафтогазові доходи виявилися вищими за запланований базовий рівень, зазначило міністерство, зберігається ризик їх подальшого зниження, якщо ситуація на ринку погіршиться.
Загалом до бюджету Російської Федерації за січень-жовтень 2025 року надійшло майже 29,92 трлн рублів (понад $369 млрд). Цей показник трохи (на 0,8%) перевищив результати аналогічного періоду минулого року.
Значне зростання показали ненафтогазові джерела, які принесли до бюджету РФ 22,43 трлн рублів ($277 млрд). Їхні надходження збільшилися на 11,3% порівняно із січнем-жовтнем минулого року.
Надходження від податків з обороту, зокрема ПДВ, зросли на 5,8% (конкретно від ПДВ від виробництва та імпорту - на 6,2%). Проте це, на думку російського Міністерства фінансів, відображає уповільнення інфляції та зниження споживчої активності в країні.
ТЕГИ
