Путіну бракує грошей на війну: Російська влада різко підніме штрафи для бізнесу, щоб наповнити бюджет

Російська влада вирішила в 1,5-3 рази підвищити штрафи за десятки економічних злочинів - від шахрайства до ухилення від сплати податків.

Із такою пропозицією виступило Міністерство юстиції РФ, а урядова комісія із законопроєктної діяльності 10 листопада схвалила відповідні поправки до Кримінального кодексу Росії, передає The Moscow Times.

У записці пояснення до ініціативи наголошується, що переглянути штрафи необхідно, оскільки діючі розміри санкцій "втратили стимулюючий ефект".

Згідно з документом, за шахрайство за ст. 159 КК штраф зросте з 120-300 тис. до 150-500 тис. руб. При цьому його максимальний розмір збільшиться з 1 млн до 1,5 млн руб.

Ухиляння від сплати податків за ст. 199 каратиметься замість поточних 200-500 тис. штрафом у розмірі від 500 тис. до 1,5 млн руб., а за заподіяння особливо великої шкоди - до 5 млн руб.

Незаконне підприємництво за ст. 171 каратиметься штрафом до 1,5 млн руб., тоді як зараз він становить 300 тис. руб. Розмір штрафу за особливо великі збитки також буде збільшено з 500 тис. до 2,5 млн руб.

Заподіяння майнової шкоди обманом за ст. 165 передбачатиме покарання до 700 тис. руб. замість 300 тис., а особливо тяжких випадках - до 4 млн руб.

Незаконна банківська діяльність за ст. 172 коштуватиме порушникам 1,5 млн руб. замість 300 тис. руб. За заподіяння особливо великої шкоди максимальне покарання становитиме не 1 млн, а 5 млн руб.

За ст. 196 про навмисне банкрутство штраф збільшиться з 500 тис. до 2 млн. руб.

У разі порушення авторських прав за ст. 146 штраф зросте з 200 тис. до 1 млн руб., а за заподіяння особливо великої шкоди - з 500 тис. до 2,5 млн.

Проблеми Росії з бюджетом

Раніше стало відомо, що російський уряд слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові.

До того повідомлялося, що російська влада готує додаткове підвищення податкового навантаження на економіку, щоб наповнити федеральний бюджет, який на найближчі три роки зведений з дефіцитом понад 10 трлн руб., - слідом за підвищенням ПДВ до 22% уряд РФ розглядає можливість запровадження "технологічного збору" на імпорт та виробництво окремих товарів.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються - на 27% у жовтні цього року, - а несировинні податки відстають від плану.

Нагадаємо, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

До того повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.