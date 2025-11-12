Бразилія скорочує залежність від російського дизпального - FT

Бразилія почала скорочувати свою залежність від російського дизельного пального через вплив нещодавніх санкцій США.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Попри те, що Бразилія входить до десятки найбільших світових виробників нафти, через брак переробних потужностей вона імпортує приблизно третину свого споживання дизельного пального. Тож коли російські продавці почали пропонувати знижки, бразильські імпортери скористалися нагодою.

Зазначається, що імпорт дизпального з Росії до Бразилії зріс з 95 млн дол. у 2022 році до 5,4 млрд дол. у 2024-му. Після нових санкцій США щодо російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» у Бразилії висловили занепокоєння, що Вашингтон може націлитися й на найбільшу економіку Латинської Америки.

За даними консалтингової компанії Wood Mackenzie, у серпні 2023 року знижка на російське дизпальне, що поставляється до Бразилії, порівняно з цим же нафтопродуктом із США, досягла піку в 16%. Нижчі ціни забезпечили Бразилії економію близько 500 млн дол. у 2023 році і 400 млн дол. торік.

У 2023 році Росія випередила США і стала найбільшим іноземним постачальником дизпального до Бразилії. За перших дев'ять місяців цього року тільки Туреччина закупила більше пального у Москви.

За офіційними даними, з початку 2023 року Бразилія заплатила Росії за дизельне пальне 13,6 млрд дол.

Однак зараз цінова різниця «практично зникла». За офіційними даними, частка Росії на ринку, яка в першому півріччі 2025 року становила 60% від усього бразильського імпорту дизпального, в жовтні впала до 17%.

«Імпорт російського дизельного пального вже втратив динаміку в останні місяці, поступившись місцем переважно імпорту з США та Індії, а також деяким вантажам із Саудівської Аравії та Оману. Нові санкції підвищили операційні витрати тіньових флотів і страхування, особливо для перевезень на великі відстані», - зазначив аналітик Wood Mackenzie Родріго Джейкоб.

Серхіо Араужо, виконавчий президент Abicom, бразильської асоціації імпортерів палива, вважає, що це пов'язано з дуже високим внутрішнім попитом у Росії, що призвело до зменшення доступності дизелю, а також із тим, що деякі російські НПЗ заводи не працюють через атаки дронів і технічне обслуговування.

Експорт російських нафтопродуктів до Бразилії здійснюється з портів Балтійського моря, тому нові санкції, ймовірно, ще більше ускладнять поставки дизелю, підсумовує видання.