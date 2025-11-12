Bloomberg: Морські постачання сирої нафти з РФ знизилися до двомісячного мінімуму

Морські постачання сирої нафти з Росії падають третій тиждень поспіль і знизилися до двомісячного мінімуму. Про це повідомило Bloomberg.

Агентство наголосило, що зниження постачань посилює падіння цін, що б'є по військових фондах Кремля.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, Росія відвантажувала 3,45 млн барелів на день упродовж чотирьох тижнів до 9 листопада: за тиждень 31 танкер завантажив 23,43 млн барелів російської сирої нафти. Це приблизно на 130 000 менше, ніж за той самий період до 2 листопада.

Медіа зазначило, що санкції США проти Роснєфті й Лукойла спонукали деяких покупців в Азії заявити, що вони скоротять закупівлі. Близько 35% нафти, завантаженої за останні чотири тижні, перебуває на танкерах, що досі не мають кінцевого пункту призначення. Кінцеві покупці стануть відомі лише після прибуття цих суден, що може тривати до двох місяців.

Також вартість експорту нафти з Росії впала до найнижчого рівня з серпня. У середньому за чотири тижні валова вартість експорту РФ упала приблизно на $80 млн до $1,28 млрд. Разом з тим, знизилися як обсяги експорту, так і ціни.