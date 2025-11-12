Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шістьом країнам ЄС дозволили не брати участь у «солідарному» розподілі мігрантів

 

Єврокомісія встановила, що Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща стикаються з серйозним міграційним тиском і зможуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Згадані шість країн ЄС, як зазначається, "зіткнулися із значною міграційною ситуацією через накопичений тиск останніх п'яти років".

"Вони матимуть можливість звернутися до Ради (Європейського Союзу. - Ред.) з проханням про повне або часткове відрахування від їхніх внесків до Фонду солідарності на наступний рік", - йдеться в повідомленні.

Фонд солідарності - це інструмент солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, який має запрацювати із середини 2026 року, коли набуде чинності новий Пакт про міграцію та притулок ЄС.

Згідно з ним, держави, які найбільше потерпають від міграції, можуть домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку.

Єврокомісія визначила, що на таку підтримку зможуть претендувати Греція, Кіпр, Італія та Іспанія.

Оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0500  0,12 0,29
EUR 48,6300  0,02 0,04 48,6700  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес