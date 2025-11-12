Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шістьом країнам ЄС дозволили не брати участь у «солідарному» розподілі мігрантів
08:57 12.11.2025 |
Єврокомісія встановила, що Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща стикаються з серйозним міграційним тиском і зможуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Згадані шість країн ЄС, як зазначається, "зіткнулися із значною міграційною ситуацією через накопичений тиск останніх п'яти років".
"Вони матимуть можливість звернутися до Ради (Європейського Союзу. - Ред.) з проханням про повне або часткове відрахування від їхніх внесків до Фонду солідарності на наступний рік", - йдеться в повідомленні.
Фонд солідарності - це інструмент солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, який має запрацювати із середини 2026 року, коли набуде чинності новий Пакт про міграцію та притулок ЄС.
Згідно з ним, держави, які найбільше потерпають від міграції, можуть домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку.
Єврокомісія визначила, що на таку підтримку зможуть претендувати Греція, Кіпр, Італія та Іспанія.
Оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Франція готова до нових спільних виробничих проєктів в Україні - Міноборони
|FT: Лукойл через санкції Трампа ризикує втратити активи вартістю 14 млрд євро
|IEA: частка Росії на ринку газу більше ніколи не відновиться до довоєнного рівня
|Велика Британія заборонить надавати послуги для постачання скрапленого газу з Росії
|Китай збільшує тіньовий флот для імпорту підсанкційного російського СПГ - Bloomberg
|На тлі нестачі кадрів у Росії запропонували залучати до роботи хворих
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini