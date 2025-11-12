Шістьом країнам ЄС дозволили не брати участь у «солідарному» розподілі мігрантів

Єврокомісія встановила, що Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща стикаються з серйозним міграційним тиском і зможуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Згадані шість країн ЄС, як зазначається, "зіткнулися із значною міграційною ситуацією через накопичений тиск останніх п'яти років".

"Вони матимуть можливість звернутися до Ради (Європейського Союзу. - Ред.) з проханням про повне або часткове відрахування від їхніх внесків до Фонду солідарності на наступний рік", - йдеться в повідомленні.

Фонд солідарності - це інструмент солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, який має запрацювати із середини 2026 року, коли набуде чинності новий Пакт про міграцію та притулок ЄС.

Згідно з ним, держави, які найбільше потерпають від міграції, можуть домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку.

Єврокомісія визначила, що на таку підтримку зможуть претендувати Греція, Кіпр, Італія та Іспанія.

Оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС.