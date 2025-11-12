У Німеччині придумали, як націоналізована «дочка» «Газпрому» може розірвати контракт з РФ

Міністерство економіки Німеччини повідомило про наявність юридичних підстав для розірвання договору SEFE - націоналізованої дочірньої компанії "Газпрому" - про постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur.

Попри націоналізацію у 2022 році, SEFE досі повʼязана старим контрактом із "Газпромом", який передбачає, що німецька компанія має платити в Росію навіть у разі припинення поставок СПГ.

Нинішній контракт між SEFE і "Газпромом" чинний до 2040 року та передбачає закупівлю 2,9 мільйона тонн скрапленого природного газу на рік. Тільки в першому півріччі 2025 року німецька компанія закупила 25 партій СПГ з Росії.

Тепер німецьке Міністерство економіки стверджує, що знайшло форсмажорні підстави для дострокового розірвання контракту: план ЄС RePowerEU зі зменшення залежності від російських енергоносіїв та останній пакет санкцій проти Москви.

"Наскільки відомо федеральному уряду, як постанова щодо RePowerEU, так і так званий 19-й пакет санкцій можуть призвести до того, що SEFE буде змушена припинити закупівлю СПГ за старим контрактом... і при цьому зможе посилатися на форсмажорні обставини", - сказали у відомстві.

Міністерство економіки додало, що наразі дало вказівку SEFE "закуповувати лише мінімальну кількість російського СПГ, яка є юридично необхідною".

Незважаючи на загарбницьку війну Росії проти України, Європейський Союз продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії.

У жовтні Рада Європейського Союзу схвалила нові плани щодо припинення закупівель російської нафти і газу - зокрема заборони імпорту російського СПГ до 2027 року. Словаччина разом із Угорщиною виступили проти.