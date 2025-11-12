Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині придумали, як націоналізована «дочка» «Газпрому» може розірвати контракт з РФ

 

Міністерство економіки Німеччини повідомило про наявність юридичних підстав для розірвання договору SEFE - націоналізованої дочірньої компанії "Газпрому" - про постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur.

Попри націоналізацію у 2022 році, SEFE досі повʼязана старим контрактом із "Газпромом", який передбачає, що німецька компанія має платити в Росію навіть у разі припинення поставок СПГ.

Нинішній контракт між SEFE і "Газпромом" чинний до 2040 року та передбачає закупівлю 2,9 мільйона тонн скрапленого природного газу на рік. Тільки в першому півріччі 2025 року німецька компанія закупила 25 партій СПГ з Росії.

Тепер німецьке Міністерство економіки стверджує, що знайшло форсмажорні підстави для дострокового розірвання контракту: план ЄС RePowerEU зі зменшення залежності від російських енергоносіїв та останній пакет санкцій проти Москви.

"Наскільки відомо федеральному уряду, як постанова щодо RePowerEU, так і так званий 19-й пакет санкцій можуть призвести до того, що SEFE буде змушена припинити закупівлю СПГ за старим контрактом... і при цьому зможе посилатися на форсмажорні обставини", - сказали у відомстві.

Міністерство економіки додало, що наразі дало вказівку SEFE "закуповувати лише мінімальну кількість російського СПГ, яка є юридично необхідною".

Незважаючи на загарбницьку війну Росії проти України, Європейський Союз продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії.

У жовтні Рада Європейського Союзу схвалила нові плани щодо припинення закупівель російської нафти і газу - зокрема заборони імпорту російського СПГ до 2027 року. Словаччина разом із Угорщиною виступили проти.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес