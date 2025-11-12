Авторизация

Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро

 Віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль, керівник представництва Google у Німеччині Філіп Юстус та віцепрезидент Google Cloud Northern Europe Маріанна Янік

Американська корпорація Google інвестує 5,5 мільярда євро (6,4 мільярда доларів) у Німеччину протягом наступних чотирьох років. Це найбільша інвестиція компанії у ФРН на сьогодні.

Як розповів у вівторок, 11 листопада, на пресконференції керівник Google у Німеччині Філіпп Юстус (Philipp Justus), плани компанії передбачають будівництво нового дата-центру в окрузі Дітценбах (земля Гессен), розширення існуючого центру обробки даних у Ганау (також земля Гессен) й офісів у Мюнхені, Франкфурті та Берліні.

"Google поглиблює свої корені в Німеччині, розширюючи наші інвестиції в країні та створюючи нові можливості для трансформації, заснованої на штучному інтелекті", - зазначив Юстус, цитує агентство dpa.

Інвестиція дозволить забезпечити у ФРН близько дев'яти тисяч робочих місць щорічно до 2029-го.

Крім того, компанія Google офіційно оголосила про мету мінімізувати вплив своїх хмарних сервісів на клімат і довкілля в довгостроковій перспективі. Очікується, що 2026 року всі операції компанії в Німеччині на 85 відсотків працюватимуть на енергії, вільній від викидів вуглекислого газу (CO2).

Мерц привітав рішення Google

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), коментуючи рішення Google, зазначив, що ФРН є і залишається однією з найпривабливіших для інвестування країн у світі.

Віцеканцлер Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) назвав плани Google "справжніми інвестиціями в майбутнє - в інновації, штучний інтелект, кліматично нейтральну трансформацію та робочі місця майбутнього в Німеччині". "Саме це нам зараз потрібно", - зазначив він.

Високий попит на хмарні сервіси стимулює бізнес не лише для американських технологічних компаній, таких як Google, Microsoft і Amazon, але й для німецьких Schwarz Group, Ionos і Deutsche Telekom, зазначає dpa. Минулого тижня Telekom і американський розробник чіпів штучного інтелекту Nvidia оголосили про спільні інвестиції в дата-центр у Мюнхені обсягом близько мільярда євро.

Фінансові вливання стали позитивним сигналом для Німеччини, чия економіка переживає труднощі, додає AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

