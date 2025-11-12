Авторизация

Єврокомісія готує заборону на китайське 5G-обладнання

 

Європейська комісія готує механізм, який зобов'яже країни-члени ЄС поступово відмовитися від телекомунікаційного обладнання китайських компаній Huawei та ZTE, повідомляє Bloomberg. Пропозицію ініціювала віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен, яка прагне перетворити рекомендації з безпеки 2020 року на юридично обов'язкові норми.

Якщо ініціативу буде ухвалено, держави, що не виконають вимоги, можуть зіткнутися з фінансовими санкціями або процедурою порушення права ЄС. Комісія прагне уніфікувати правила безпеки у сфері критичної телеком-інфраструктури, яку вважають вразливою через "надмірну залежність від китайських постачальників".

Комісія також розглядає можливість обмеження фінансування програм Global Gateway для країн поза ЄС, які залучають обладнання Huawei у своїх проєктах. Представник Єврокомісії Томас Реньє наголосив, що "безпека 5G-мереж є критично важливою для економіки Європи".

У відповідь речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що "політизація економічних питань під приводом безпеки лише завадить технологічному прогресу".

Акції європейських конкурентів Huawei - Nokia та Ericsson - зросли після новини на 2% і 1,5% відповідно. Тим часом Німеччина та Фінляндія вже готують власні обмеження на китайське обладнання, тоді як Іспанія та Греція продовжують його використовувати.

Попередні рекомендації ЄС із "5G Toolbox" не були обов'язковими, тож держави могли самостійно визначати політику у сфері зв'язку. Тепер Брюссель прагне зробити її єдиною для всього блоку.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: ЄС, Китай
 

