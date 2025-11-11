Росія накопичила мільйони барелів нерозпроданої нафти через санкції

Партії російської нафти, вивезені танкерами з морських портів, дедалі частіше залишаються без покупців через американські санкції, під які потрапили російські компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Як пише Reuters, два танкери приблизно з 1,5 млн барелів нафти сорту Urals вимушено стали на якір поблизу Суецького каналу і перетворилися на "плавучі сховища", передає The Moscow Times.

Як повідомляється, танкер Sikar, що завантажився 6 жовтня в балтійському порту "Приморськ" і прямував у "Порт-Саїд", зупинився біля входу до Суецького каналу 24 жовтня і з того часу залишається без руху. Також майже два тижні стоїть на якорі "Танкер Monte 1": він завантажився в "Приморську" 7 жовтня і зупинився незабаром після того, як пройшов Суецький канал 30 жовтня.

За даними Blooomberg, на початок листопада обсяг російської нафти, що знаходиться на танкерах у морі, досяг 380 млн барелів. Від початку вересня він збільшився приблизно на 30 млн барелів у міру того, як НПЗ стали відмовлятися від прийому вантажів.

Відмова від російської нафти

Повністю припинили закупівлю російської нафти п'ять індійських НПЗ, на які припадало дві третини всіх поставок із РФ. Це Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy.

Також "бойкот" прямим закупівлям у "Лукойлу" та "Роснєфті" оголосили держкомпанії Китаю - Sinopec та PetroChina. До них приєдналися невеликі приватні НПЗ, які побоюються потрапляння під санкції, як це вже сталося з компанією Shandong Yulong Petrochemical, включеною до "чорних списків" Великої Британії та Європейського Союзу.

"Страйк покупців", за оцінками Rystad Energy, торкнувся майже 45% російського нафтового експорту до Китаю.

Водночас Індія та Китай закуповують близько 90% російського нафтового експорту. Залишок приадає на Туреччину, яка з листопада також почала шукати сировину з альтернативних джерел. Найбільший НПЗ Туреччини - STAR, що належить азербайджанській SOCAR, - придбав чотири партії нафти з Іраку та Казахстану, хоча раніше працював майже виключно на російських барелях.

Інший великий турецький переробник, Tupras, вирішив повністю припинити переробку російської нафти, щоб зберегти експорт палива до Європи без порушення санкційного режиму.

Як стало відомо, китайський нафтопереробний завод Yanchang Petroleum, один з найбільших у внутрішньому Китаї, відмовився від російської нафти у своєму останньому тендері на поставки сировини з грудня до середини лютого.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що найбільша нафтопереробна компанія Індії - Indian Oil Corp (ІОС) - відновила закупівлі російської нафти на грудень, придбавши п'ять партій у постачальників, що поки не перебувають під санкціями.

До того індійські нафтопереробні компанії тимчасово перестали розміщувати нові замовлень на російську нафту після запровадження санкцій США щодо найбільших російських нафтових компаній.

Вони очікували роз'яснень від уряду і постачальників, а частину потреб у сировині закривали на спотовому ринку.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

На початку листопада повідомлялоя, що морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".