Законодавці США запропонували передати крипторинок під нагляд CFTC

 

10 листопада 2025 року Комітет Сенату США з сільського господарства, харчування та лісового господарства представив законопроєкт про структуру криптовалютного ринку. На відміну від аналогів, наприклад, CLARITY Act, ініціатива фактично передає нагляд за сектором Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Авторами білля є сенатори Джон Бузман і Корі Букер. Ініціатива перебуває на ранньому етапі, у тексті багато спірних моментів і неточностей. Автори визнають, що перед поданням законопроєкту до Сенату їм належить вирішити безліч проблем.

«Цей проєкт для обговорення - перший крок, і нам ще належить виконати значну роботу, перш ніж білль вийде з Комітету і, в остаточному підсумку, буде представлений Сенату. Мене особливо турбує брак ресурсів і двопартійний склад Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами», - цитує видання Bloomberg слова Букера.

Відмінною особливістю законопроєкту є передача провідної ролі регулятора CFTC, а не Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Зокрема, Бузман зазначив, що саме перше агентство є «більш підходящим» варіантом для здійснення нагляду за спотовою торгівлею на крипторинку.

Тезисно про положення нового законопроєкту:

* визначення таких понять, як «блокчейн», «цифровий товар», «DeFI», «DAO» та інші;

* механізм ліцензування постачальників послуг, брокерів/дилерів, а також нагляду за ринком;

* перелік вимог до контрагентів у розрізі розкриття інформації, управління ризиками, захисту клієнтів;

* чіткий розподіл ролей з нагляду за сектором, повноваження CFTC і SEC;

* розширення повноважень саме CFTC, передача нових ресурсів агентству для цих цілей.

Законопроєкт поки що представлений як чернетка для обговорень. Перед тим як він потрапить до Сенату, текст документа може зазнати певних змін.

Поточний білль - це частина масштабної, «тришарової» нормативно-правової бази для ринку криптоактивів у США. В її основі лежить рамковий законопроєкт CLARITY, ухвалений Палатою представників США влітку 2025 року.

Після цього його передали в Сенат для подальшого розгляду. Передбачається, що комітети підготують свої версії фреймворка, які доповнять CLARITY Act або послужать основою нової ініціативи.

Наприкінці липня 2025 року Банківський комітет Сенату США представив «Responsible Financial Innovation Act of 2025» (RFIA). Він також певною мірою спирається на CLARITY Act, проте наголос у ньому робиться на повноваження насамперед SEC.

Законодавці США запропонували передати крипторинок під нагляд CFTC
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

