11.11.25
18:11
- RSS
- мапа сайту
У Росії впали продажі китайських автівок
17:29 11.11.2025 |
Китайські автовиробники після різкої експансії почали здавати позиції на російському ринку. За підсумками січня-жовтня 2025 року в країні було продано 570 тис. нових легковиків брендів з КНР, що на 27% менше в порівнянні з тим же періодом 2024 року.
Про це пише The Moscow Times.
При цьому в цілому ринок нових машин за перші десять місяців скоротився на 19,9%. В результаті ринкова частка китайського автопрому в Росії зменшилася до 54%.
Машини з Китаю почали активно продаватися в Росії у 2020 році.
Згідно з даними російського "Автостату", тоді на них припало 3,8% ринку.
У 2021 році частка зросла до 7%, але справжній бум стався після того, як російська армія повномасштабно вторглася в Україну і з Росії пішли всі міжнародні виробники.
У 2022 році частка китайських автомобілів у загальних продажах зросла майже до 20%, а у 2023 році машини з КНР захопили вже половину ринку.
У деякі місяці 2024 року на китайські авто припадало до 70% продажів. Таким чином, зменшення частки "китайців" на російському ринку цього року відбулося вперше за останні п'ять років.
