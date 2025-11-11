Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Британія не хоче платити ЄС 6,75 млрд євро за приєднання до ключового оборонного фонду

 

Уряд Великої Британії відхилив прохання Європейської комісії про внесення 6,75 млрд євро в її флагманський оборонний фонд, що стало ударом по відносинах після Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Єврокомісія запропонувала Британії сплатити внесок у розмірі від 4 до 6,5 мільярдів євро за участь у програмі "Дії з безпеки для Європи" (SAFE) та адміністративний внесок у розмірі від 150 до 250 мільйонів євро.

Програма є частиною спроби Європейського Союзу підвищити обороноздатність після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році на тлі побоювань, що президент Дональд Трамп скорочує зобов'язання США з безпеки на континенті.

Хоча фонд в основному орієнтований на оборонні компанії з країн-членів ЄС, Брюссель також веде переговори про доступ до нього з країнами, що не є членами ЄС, зокрема з Великою Британією та Канадою. Туреччина і Південна Корея також хочуть взяти участь у програмі.

SAFE фінансується ЄС за рахунок його позикових коштів, що означає, що в кінцевому підсумку гарантується бюджетом блоку. Країни-члени роблять внески до бюджету ЄС відповідно до розміру своїх економік.

Британський високопосадовець назвав плату, яку вимагає Комісія, необґрунтованою і такою, що значно перевищує суму, яку Британія очікує заплатити за доступ до програми, підтвердивши, що Лондон відкидає ці умови. За словами джерел, Франція займає найбільш жорстку позицію щодо фінансових вимог Великої Британії, і що переговори щодо зниження цих вимог триватимуть.

Співрозмовник агенції додав, що посадовці високого рівня звернулися до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, попередивши, що блокування приєднання Великої Британії до SAFE підірве європейське переозброєння і дасть зрозуміти Путіну, що континент несерйозно ставиться до протидії агресії з боку Москви.

Найближчі тижні будуть ключовими для виходу з глухого кута. До 30 листопада країни-члени мають подати конкретні проєкти для фінансування.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Фінляндії минулого тижня повторив прагнення Анкари приєднатись до SAFE - механізму ЄС із кредитування оборонних проєктів.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

Бізнес