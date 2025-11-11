Китай звинуватив США у крадіжці біткоїнів на суму понад $13 млрд

Національний центр реагування на комп'ютерні віруси Китаю (CVERC) опублікував технічний звіт щодо справи, в якій Міністерство юстиції США вилучило понад 127 000 BTC (близько $13,3 млрд на момент написання) у камбоджійського бізнесмена Чена Чжі - голови Prince Group.

У документі йдеться, що ці кошти були викрадені у 2020 році з майнінгового пулу LuBian, а сама операція з конфіскації має всі ознаки діяльності державного хакерського угруповання.

Деталі атаки

29 грудня 2020 року хакери провели атаку на пул LuBian і за дві години викрали 127 272 BTC. Всі транзакції мали однакову комісію - аналітики припускають використання автоматизованого скрипта. Адреси зловмисників не розкриваються, однак вихідні адреси належали пулу, що входив до структури Prince Group, сказано в звіті.

Упродовж чотирьох років активи залишались майже без руху. Компанія та сам Чен Чжі публікували звернення у блокчейні (понад 1500 повідомлень) з проханням повернути монети, однак без відповіді.

У червні 2024 року кошти активували й перевели на інші гаманці. У звіті з посиланням на дані сервісу Arkham сказано, що нові адреси контролює уряд США. Вже 14 жовтня 2025 року Мін'юст США офіційно пред'явив обвинувачення Чену Чжі та повідомив про конфіскацію біткоїнів, які, ймовірно, були отримані шляхом зламу у 2020 році.

Крім того, у звіті зазначається, що уряд США міг застосувати «державні хакерські методи» для доступу до активів. У CVERC назвали це «внутрішньою розборкою злодіїв».

Також з документа випливає, що лише частина монет мала кримінальне походження. Близько 17 800 BTC були здобуті незалежним майнінгом, 2300 BTC - з виплат пулу, решта - через біржі. Це суперечить твердженню Мін'юсту США про повну незаконність походження активів, зазначили у CVERC.