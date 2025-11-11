Турецька прокуратура вимагає для опозиційного мера Стамбула понад 2000 років в'язниці

Головна прокуратура Стамбула підготувала обвинувальний акт щодо опозиційного мера міста Екрема Імамоглу, заарештованого за звинуваченнями у корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Обвинувальний акт, представлений головним прокурором Стамбула, звинувачує Імамоглу та 401 особу в причетності до мережі хабарництва, яка нібито завдала державі збитків на 160 млрд лір (3,81 млрд доларів) за 10-річний період.

Обвинувальний акт складається приблизно з чотирьох тисяч сторінок.

В обвинувальному акті стверджується, що ймовірну злочинну організацію очолював Екрем Імамоглу, а Мурат Онгун, Ертан Йилдиз, Фатіх Келеш, Адем Сойтекін, Мурат Гюлібрахімоглу і Хусейн Гюн були її співлідерами.

Імамоглу, який був затриманий 19 березня, а потім заарештований і відправлений до в'язниці "Мармара" в Сіліврі, згідно з обвинуваченням, несе відповідальність за 142 дії, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.

Імамоглу також заарештований за звинуваченням у шпигунстві на додаток до розслідування, розпочатого за звинуваченням у "корупції", обвинувальний висновок у якому було оголошено сьогодні.

Нагадаємо, арешт у березні мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.

У липні Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки.