НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Турецька прокуратура вимагає для опозиційного мера Стамбула понад 2000 років в'язниці

 

Головна прокуратура Стамбула підготувала обвинувальний акт щодо опозиційного мера міста Екрема Імамоглу, заарештованого за звинуваченнями у корупції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Обвинувальний акт, представлений головним прокурором Стамбула, звинувачує Імамоглу та 401 особу в причетності до мережі хабарництва, яка нібито завдала державі збитків на 160 млрд лір (3,81 млрд доларів) за 10-річний період.

Обвинувальний акт складається приблизно з чотирьох тисяч сторінок.

В обвинувальному акті стверджується, що ймовірну злочинну організацію очолював Екрем Імамоглу, а Мурат Онгун, Ертан Йилдиз, Фатіх Келеш, Адем Сойтекін, Мурат Гюлібрахімоглу і Хусейн Гюн були її співлідерами.

Імамоглу, який був затриманий 19 березня, а потім заарештований і відправлений до в'язниці "Мармара" в Сіліврі, згідно з обвинуваченням, несе відповідальність за 142 дії, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.

Імамоглу також заарештований за звинуваченням у шпигунстві на додаток до розслідування, розпочатого за звинуваченням у "корупції", обвинувальний висновок у якому було оголошено сьогодні.

Нагадаємо, арешт у березні мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.

У липні Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

