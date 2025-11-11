Фінансові новини
11.11.25
18:11
RSS
мапа сайту
Турецька прокуратура вимагає для опозиційного мера Стамбула понад 2000 років в'язниці
16:01 11.11.2025 |
Головна прокуратура Стамбула підготувала обвинувальний акт щодо опозиційного мера міста Екрема Імамоглу, заарештованого за звинуваченнями у корупції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Обвинувальний акт, представлений головним прокурором Стамбула, звинувачує Імамоглу та 401 особу в причетності до мережі хабарництва, яка нібито завдала державі збитків на 160 млрд лір (3,81 млрд доларів) за 10-річний період.
Обвинувальний акт складається приблизно з чотирьох тисяч сторінок.
В обвинувальному акті стверджується, що ймовірну злочинну організацію очолював Екрем Імамоглу, а Мурат Онгун, Ертан Йилдиз, Фатіх Келеш, Адем Сойтекін, Мурат Гюлібрахімоглу і Хусейн Гюн були її співлідерами.
Імамоглу, який був затриманий 19 березня, а потім заарештований і відправлений до в'язниці "Мармара" в Сіліврі, згідно з обвинуваченням, несе відповідальність за 142 дії, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.
Імамоглу також заарештований за звинуваченням у шпигунстві на додаток до розслідування, розпочатого за звинуваченням у "корупції", обвинувальний висновок у якому було оголошено сьогодні.
Нагадаємо, арешт у березні мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.
У липні Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.
Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки.
