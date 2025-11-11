В одному з регіонів Росії вимкнули мобільний інтернет до кінця війни

В Ульяновській області РФ заборонили доступ до мобільного інтернету до кінця війни проти України.

Як повідомляє The Moscow Times, про це заявили представники регіонального уряду на пресконференції 8 листопада, передає Укрінформ.

За словами обласного міністра цифрового розвитку Олега Ягфарова, влада Ульяновської області не може вплинути на це рішення, оскільки воно ухвалюється федеральним центром для забезпечення «державної безпеки», і обмеження буде знято тільки за рішенням Москви.

Регіональні чиновники послалися на ухвалене «минулого тижня федеральним центром» рішення про розширення «зони безпеки» навколо стратегічних об'єктів. Вони уточнили, що йдеться про постійні обмеження, а не тимчасові заходи на час окремих інцидентів.

Проблеми з доступом до мережі спостерігаються в Ульяновській області вже понад тиждень.

Ягфаров зазначив, що під відключення потрапили, зокрема, житлові квартали, соціальні об'єкти та офісні будівлі.

Жителям Ульяновської області нагадали про так званий «білий список» інтернет-сервісів, які залишаються доступними, серед яких «Держпослуги», сервіси «Яндекса», «ВКонтакте», платіжна система «Мир» та інші. Також людям радять користуватися громадськими мережами WiFi.

За оцінками проєкту «На зв'язку», інтернет-шатдауни в щоденному режимі вже фіксуються у понад 50 регіонах Росії, хоча про безстрокові відключення влада раніше не заявляла.