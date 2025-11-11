Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США закликали союзників по НАТО, зокрема Туреччину, не купувати російські нафту й газ
13:05 11.11.2025 |
США знову закликали союзників по НАТО не купувати російські енергоносії. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США за підсумками зустрічі держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
"Сполучені Штати наголосили на заклику президента Дональда Трампа до всіх союзників НАТО припинити закупівлю російських енергоносіїв, щоб допомогти закінчити війну в Україні", - йдеться у заяві.
Також США та турецька делегація "підтвердили свою незмінну підтримку зусиль" щодо повернення ізраїльських заручників та досягнення тривалого припинення вогню в Газі.
Водночас минулого тижня інша країна НАТО - Угорщина - була звільнена від впливу санкцій США щодо російських енергоносіїв.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
|Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Росія накопичила мільйони барелів нерозпроданої нафти через санкції
|На російському НПЗ «Орськнафтооргсинтез» зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ
|Законодавці США запропонували передати крипторинок під нагляд CFTC
|У Росії впали продажі китайських автівок
|ЗМІ: Британія не хоче платити ЄС 6,75 млрд євро за приєднання до ключового оборонного фонду
|Китай звинуватив США у крадіжці біткоїнів на суму понад $13 млрд
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії