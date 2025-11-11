США закликали союзників по НАТО, зокрема Туреччину, не купувати російські нафту й газ

США знову закликали союзників по НАТО не купувати російські енергоносії. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США за підсумками зустрічі держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

"Сполучені Штати наголосили на заклику президента Дональда Трампа до всіх союзників НАТО припинити закупівлю російських енергоносіїв, щоб допомогти закінчити війну в Україні", - йдеться у заяві.

Також США та турецька делегація "підтвердили свою незмінну підтримку зусиль" щодо повернення ізраїльських заручників та досягнення тривалого припинення вогню в Газі.

Водночас минулого тижня інша країна НАТО - Угорщина - була звільнена від впливу санкцій США щодо російських енергоносіїв.