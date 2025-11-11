Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ще один китайський НПЗ почав уникати закупівель російської нафти - Reuters

 

Китайська нафтопереробна компанія Yanchang Petroleum, що раніше регулярно імпортувала російську нафту, поставила її закупівлю на паузу після запровадження американських санкцій проти Роснєфті й Лукойлу, повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на трейдерів.

НПЗ Yanchang, розташований у провінції Шеньсі, раніше купував одну партію нафти на місяць - як правило, сортів ESPO чи Sokol.

Підприємство здатне переробляти 348 000 барелів сирої нафти на день і є одним з найбільших нафтопереробних заводів у внутрішньому Китаї. Він має річну імпортну квоту в розмірі 3,6 мільйона метричних тонн або 26 мільйонів барелів.

Зазвичай нафтопереробний завод отримує імпортовану сиру нафту з порту Тяньцзінь, поблизу Пекіна, звідки нафта доставляється йому залізницею.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес