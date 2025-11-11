Фінансові новини
- 11.11.25
- 18:11
Ще один китайський НПЗ почав уникати закупівель російської нафти - Reuters
13:00 11.11.2025 |
Китайська нафтопереробна компанія Yanchang Petroleum, що раніше регулярно імпортувала російську нафту, поставила її закупівлю на паузу після запровадження американських санкцій проти Роснєфті й Лукойлу, повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на трейдерів.
НПЗ Yanchang, розташований у провінції Шеньсі, раніше купував одну партію нафти на місяць - як правило, сортів ESPO чи Sokol.
Підприємство здатне переробляти 348 000 барелів сирої нафти на день і є одним з найбільших нафтопереробних заводів у внутрішньому Китаї. Він має річну імпортну квоту в розмірі 3,6 мільйона метричних тонн або 26 мільйонів барелів.
Зазвичай нафтопереробний завод отримує імпортовану сиру нафту з порту Тяньцзінь, поблизу Пекіна, звідки нафта доставляється йому залізницею.
