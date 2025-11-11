Авторизация

Низка великих індійських НПЗ відмовилася від закупівлі російської нафти в грудні - Bloomberg

 

Агентства Bloomberg і Reuters підтвердили слова президента США Дональда Трампа про те, що Індія значно скоротила закупівлі російської нафти.

Одразу п'ять великих нафтопереробних компаній - Reliance Industries., Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy - відмовилися від нафти з РФ на грудень.

На ці компанії раніше припадало дві третини індійського імпорту російської нафти, за даними Kpler.

Їхня обережність може частково пояснюватися торговельними переговорами між Індією та США. У понеділок Трамп заявив, що дві країни "досить близькі" до угоди. Як повідомили джерела, Індія пообіцяла купувати більше нафти зі США в рамках переговорів.

Заміну російській нафті покупці з Індії знайшли в Саудівській Аравії, Іраку та Кувейті.

Лише два переробники - Indian Oil та Nayara Energy - придбали певну кількість російської нафти з постачанням у грудні. Indian Oil здійснила закупівлі у непідсанкційних компаній, тоді як Nayara, частковим власником якої є Роснєфть, продовжує покладатися виключно на російську нафту.

Зараз трейдери на спотовому ринку пропонують російську нафту від постачальників, які не потрапляють під санкції, зі знижкою в $3-4 за барель. Однак індійські покупці не поспішають купувати цю нафту, тому що процедура перевірки, чи немає підсанкційних компаній у ланцюжку постачальників, складна та довга.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

