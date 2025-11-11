Фінансові новини
11.11.25
18:10
Низка великих індійських НПЗ відмовилася від закупівлі російської нафти в грудні - Bloomberg
12:30 11.11.2025 |
Агентства Bloomberg і Reuters підтвердили слова президента США Дональда Трампа про те, що Індія значно скоротила закупівлі російської нафти.
Одразу п'ять великих нафтопереробних компаній - Reliance Industries., Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy - відмовилися від нафти з РФ на грудень.
На ці компанії раніше припадало дві третини індійського імпорту російської нафти, за даними Kpler.
Їхня обережність може частково пояснюватися торговельними переговорами між Індією та США. У понеділок Трамп заявив, що дві країни "досить близькі" до угоди. Як повідомили джерела, Індія пообіцяла купувати більше нафти зі США в рамках переговорів.
Заміну російській нафті покупці з Індії знайшли в Саудівській Аравії, Іраку та Кувейті.
Лише два переробники - Indian Oil та Nayara Energy - придбали певну кількість російської нафти з постачанням у грудні. Indian Oil здійснила закупівлі у непідсанкційних компаній, тоді як Nayara, частковим власником якої є Роснєфть, продовжує покладатися виключно на російську нафту.
Зараз трейдери на спотовому ринку пропонують російську нафту від постачальників, які не потрапляють під санкції, зі знижкою в $3-4 за барель. Однак індійські покупці не поспішають купувати цю нафту, тому що процедура перевірки, чи немає підсанкційних компаній у ланцюжку постачальників, складна та довга.
