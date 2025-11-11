Очікування росіян щодо рівня життя впали до мінімуму за три роки

Економічні очікування росіян різко знизилися. Так, індекс оцінки перспектив рівня життя населення в Росії в жовтні становив 85 пунктів, що на 8 пунктів нижче, ніж у липні та є мінімальним значенням із грудня 2022 року.

Про це свідчить квартальне опитування про інфляційні очікування, споживчі та ощадні настрої населення, де на основі відповідей розраховуються індекси оцінки економічних перспектив, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, в четвертому кварталі всі індекси знизилися, зокрема три з чотирьох - суттєво, що говорить про погіршення сприйняття економічної ситуації протягом найближчого року. Найсильніше при цьому впав індекс оцінки перспектив рівня життя населення.

Індекс оцінки перспектив рівня виробництва знизився на 5 пунктів за квартал і становив 130 пунктів. Він досі перебуває в "позитивній" зоні (понад 100 пунктів) і єдиний із чотирьох, де росіяни мають позитивні очікування. Проте це мінімум із березня 2022 року.

Для обох індексів характерний великий розкид: вони залежать від того, як змінилося матеріальне становище респондентів. Ті, у кого воно за останній рік покращало, набагато позитивніше дивляться на перспективи як розвитку виробництва (серед них індекс 147 пунктів), так і рівня життя (якби в опитуванні брали участь тільки вони, індекс був би в позитивній зоні, 115 пунктів). Ті ж, чиє матеріальне становище за рік погіршилося, оцінюють виробничі перспективи на 107 пунктів, а життя - на 53 пункти.

Оцінка ситуації з безробіттям, на відміну трьох інших індексів, заміряється щомісяця. Порівняно з вереснем оцінка зросла з 86 до 92 пунктів, але за три місяці знизилася на 7 пунктів: у липні індекс майже вибрався з мінусу - 99 пунктів. Максимум було зафіксовано у квітні 2024 року - 104 пункти.

Слабко змінилася лише оцінка ситуації з корупцією: 71 пункт порівняно з 72 упродовж попереднього року. Цей індекс із традиційно найнижчим значенням із чотирьох.

Росстат тим часом фіксує уповільнення економічного зростання: у третьому кварталі він становив лише 0,6% у річному вираженні, після 1,1% та 1,4% у два попередні квартали. Уповільнюється також зростання реальних зарплат (до 3,8% у річному вираженні у серпні) та наявних доходів населення (8,5% у третьому кварталі). Безробіття залишається близьким до історичних мінімумів: 2,2% у вересні та 2,1% у середньому за третій квартал.

Усі індекси досягли своїх історичних максимумів у квітні 2024 року й із того часу здебільшого знижувалися. Тоді з'явилися перші ознаки уповільнення економіки, яке стало явним цього року. У квітні цього року індекси зросли, але з того часу лише падають.

Стан економіки Росії

Раніше стало відомо, що російський Центробанк заявив, що після трьох кварталів уповільнення зростання економіка РФ наприкінці року може перейти до падіння.

До того повідомлялося, що російська влада готує додаткове підвищення податкового навантаження на економіку, щоб наповнити федеральний бюджет, який на найближчі три роки зведений з дефіцитом понад 10 трлн руб., - слідом за підвищенням ПДВ до 22% уряд РФ розглядає можливість запровадження "технологічного збору" на імпорт та виробництво окремих товарів.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються - на 27% у жовтні цього року, - а несировинні податки відстають від плану.

Нагадаємо, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

До того повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.