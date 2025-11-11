Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю

Кілька європейських країн розпочали розслідування щодо можливих ризиків національній безпеці, пов'язаних з електробусами китайського виробника Yutong. Головне занепокоєння полягає в тому, що такі автобуси теоретично можуть бути віддалено деактивовані виробником, якщо той має цифровий доступ до бортових систем, пише Gizmodo.

Першими на проблему звернули увагу в Норвегії. Компанія Ruter, яка управляє значною частиною громадського транспорту країни, провела тестування нового автобуса Yutong і трирічної моделі від нідерландського виробника VDL в умовах підземної шахти. Мета полягала в тому, щоб з'ясувати, чи можна отримати несанкціонований доступ до систем керування.

У ході тестів з'ясували, що Yutong має прямий доступ до своїх автобусів, щоб оновлювати програмне забезпечення й проводити діагностику. Натомість автобус VDL такого доступу виробнику не дає. Це викликало запитання щодо того, який контроль китайська компанія може зберігати над своїми машинами за кордоном. У звіті також зазначили, що теоретично виробник може зупинити або вимкнути автобус дистанційно.

Подібні побоювання вже давно є частиною європейської дискусії про безпеку китайської техніки. Раніше саме через ризики впливу з боку Пекіна багато країн обмежили використання обладнання Huawei та ZTE у мережах 5G. Теперішні перевірки електробусів є продовженням цієї загальної тенденції - Європа уважніше контролює будь-яку критичну інфраструктуру з Китаю.

До Норвегії приєдналася Данія. Оператор Movia заявив, що проводить власну перевірку. Водночас у компанії підкреслили, що подібні ризики характерні не лише для китайських виробників, оскільки електротранспорт загалом має можливість віддаленого доступу через оновлення та телеметрію.

Велика Британія також відкрила своє розслідування та співпрацює з Національним центром кібербезпеки, щоб з'ясувати деталі ситуації.

Компанія Yutong у відповідь заявила, що суворо дотримується правил щодо безпеки даних, а інформація з автобусів зберігається у хмарній інфраструктурі Amazon Web Services та захищена шифруванням.

Нагадаємо, нещодавно Армія оборони Ізраїлю розпочала вилучення китайських автомобілів, якими користуються офіцери. Рішення ухвалено за наказом начальника Генштабу після оцінки ризиків, проведеної ізраїльськими спецслужбами. Експерти дійшли висновку, що електронні системи деяких китайських авто можуть становити загрозу витоку секретної інформації.