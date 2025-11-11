Авторизация

Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд

 

Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет передасть акції заснованої ним інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Inc. на суму близько $1,35 млрд чотирьом сімейним благодійним організаціям.

У традиційному зверненні до акціонерів Berkshire перед Днем подяки, опублікованому в понеділок, Баффет заявив, що "йде в тінь". Він більше не писатиме щорічні листи для акціонерів і не братиме участі в щорічних зборах акціонерів.

Він повідомив, що конвертував 1,8 тис. акцій Berkshire класу "А", що належать йому, у 2,7 млн акцій класу "B". З них 1,5 млн паперів буде передано фонду Susan Thompson Buffett Foundation, названому на честь його дружини, і по 400 тис. акцій фондам своїх дітей Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation і NoVo Foundation.

Вартість паперів класу "B" Berkshire на закриття ринку в понеділок становила $496,98. З початку поточного року їхня вартість зросла на 9,6%.

Баффет з 2006 року щорічно жертвує великі суми на благодійність у вигляді акцій Berkshire. Раніше він пообіцяв віддати на ці цілі 99% статків.

95-річному Баффету, як і раніше, належить понад 196 тис. акцій Berkshire класу "A", вартість яких становить близько $146,8 млрд, зазначає Market Watch.

У травні Баффет, який очолював Berkshire шість десятиліть, оголосив, що покине пост CEO наприкінці поточного року. Його місце займе Грег Абель, який відповідає в компанії за весь нестраховий бізнес.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Бізнес