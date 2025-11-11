Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп похвалив президента Сирії та пообіцяв зробити все можливе для успіху країни

Трамп похвалив президента Сирії та пообіцяв зробити все можливе для успіху країни

 

Президент США Дональд Трамп у понеділок пообіцяв зробити все можливе для успіху Сирії після переговорів із сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа, якого Вашингтон донедавна вважав іноземним терористом.

Звертаючись до журналістів, Трамп похвалив Шараа як «сильного лідера».

«Ми зробимо все можливе, щоб Сирія досягла успіху», - сказав він.

Трамп також згадав суперечливе минуле Шараа. «У всіх нас було важке минуле», - сказав він.

«Для мене було честю провести час з Ахмедом аш-Шараа, новим президентом Сирії, де ми обговорили всі тонкощі миру на Близькому Сході, головним прихильником якого він є. Я з нетерпінням чекаю на зустріч і повторну розмову», - написав Трамп на Truth Social

Аш-Шараа пізніше заявив Fox News, що його зв'язок з бойовиком - це вже справа минулого, і це питання не обговорювалося на його зустрічі з Трампом. За його словами, Сирія тепер розглядається як геополітичний союзник Вашингтона, а не як загроза.

На тлі цієї зустрічі Міністерство фінансів США оголосило про 180-денне продовження призупинення застосування cанкцій проти Сирії, але повністю їх може скасувати лише Конгрес США.

Зустріч у понеділок стала першим самітом між лідером США та Сирії у Білому домі з 1946 року. Ця зустріч є частиною визначного повороту у відносинах між США та Сирією після падіння правління Башара Асада у грудні 2024 року.

Санкції проти аш-Шараа, раніше відомого як Мухаммад аль-Джулані, запровадили 2014 року через те, що він очолював радикальне ісламістське угруповання «Джебгат ан-Нусра», згодом перейменоване на «Хаят Тахрір аш-Шам», що мало зв'язки з «Аль-Каїдою». США оголошували винагороду за дані, які дозволили б спіймати аш-Шараа, на суму 10 мільйонів доларів. «Хаят Тахрір аш-Шам» заявила про розрив з «Аль-Каїдою» кілька років тому. Сам аш-Шараа неодноразово наголошував, що більше не є прихильником радикальних ідей.

Ахмед аш-Шараа обійняв посаду президента перехідного періоду в Сирії після падіння режиму Башара Асада на початку грудня 2024 року, коли до Дамаска увійшли збройні опозиційні угруповання.

15 жовтня аш-Шараа вперше з моменту приходу до влади приїхав до Москви, де його прийняв у Кремлі лідер РФ Володимир Путін. На переговорах аш-Шараа заявив, що у Росії «буде серйозна роль у розвитку нової Сирії». Одне з головних питань у відносинах двох країн стосується збереження російської військово-морської бази в Тартусі й авіабази у Хмеймімі.

Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії на боці Асада у 2015 році. Офіційно це обґрунтовували боротьбою з визнаною терористичною організацією «Ісламська держава», при цьому російські військові літаки завдавали ударів і по збройних загонах опозиції, які не належали до цього угруповання. У 2024 році під час несподіваного наступу повстанців влада Асада впала протягом кількох днів, російські військові вивезли його з країни.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Сирія, США
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

