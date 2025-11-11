Фінансові новини
11.11.25
18:10
Трамп похвалив президента Сирії та пообіцяв зробити все можливе для успіху країни
10:03 11.11.2025 |
Президент США Дональд Трамп у понеділок пообіцяв зробити все можливе для успіху Сирії після переговорів із сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа, якого Вашингтон донедавна вважав іноземним терористом.
Звертаючись до журналістів, Трамп похвалив Шараа як «сильного лідера».
«Ми зробимо все можливе, щоб Сирія досягла успіху», - сказав він.
Трамп також згадав суперечливе минуле Шараа. «У всіх нас було важке минуле», - сказав він.
«Для мене було честю провести час з Ахмедом аш-Шараа, новим президентом Сирії, де ми обговорили всі тонкощі миру на Близькому Сході, головним прихильником якого він є. Я з нетерпінням чекаю на зустріч і повторну розмову», - написав Трамп на Truth Social
Аш-Шараа пізніше заявив Fox News, що його зв'язок з бойовиком - це вже справа минулого, і це питання не обговорювалося на його зустрічі з Трампом. За його словами, Сирія тепер розглядається як геополітичний союзник Вашингтона, а не як загроза.
На тлі цієї зустрічі Міністерство фінансів США оголосило про 180-денне продовження призупинення застосування cанкцій проти Сирії, але повністю їх може скасувати лише Конгрес США.
Зустріч у понеділок стала першим самітом між лідером США та Сирії у Білому домі з 1946 року. Ця зустріч є частиною визначного повороту у відносинах між США та Сирією після падіння правління Башара Асада у грудні 2024 року.
Санкції проти аш-Шараа, раніше відомого як Мухаммад аль-Джулані, запровадили 2014 року через те, що він очолював радикальне ісламістське угруповання «Джебгат ан-Нусра», згодом перейменоване на «Хаят Тахрір аш-Шам», що мало зв'язки з «Аль-Каїдою». США оголошували винагороду за дані, які дозволили б спіймати аш-Шараа, на суму 10 мільйонів доларів. «Хаят Тахрір аш-Шам» заявила про розрив з «Аль-Каїдою» кілька років тому. Сам аш-Шараа неодноразово наголошував, що більше не є прихильником радикальних ідей.
Ахмед аш-Шараа обійняв посаду президента перехідного періоду в Сирії після падіння режиму Башара Асада на початку грудня 2024 року, коли до Дамаска увійшли збройні опозиційні угруповання.
15 жовтня аш-Шараа вперше з моменту приходу до влади приїхав до Москви, де його прийняв у Кремлі лідер РФ Володимир Путін. На переговорах аш-Шараа заявив, що у Росії «буде серйозна роль у розвитку нової Сирії». Одне з головних питань у відносинах двох країн стосується збереження російської військово-морської бази в Тартусі й авіабази у Хмеймімі.
Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії на боці Асада у 2015 році. Офіційно це обґрунтовували боротьбою з визнаною терористичною організацією «Ісламська держава», при цьому російські військові літаки завдавали ударів і по збройних загонах опозиції, які не належали до цього угруповання. У 2024 році під час несподіваного наступу повстанців влада Асада впала протягом кількох днів, російські військові вивезли його з країни.
