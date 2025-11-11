Авторизация

ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ

 

Єврокомісія планує внести зміни до Загального регламенту захисту даних (GDPR), щоб спростити роботу компаній, які розробляють штучний інтелект. Як повідомляє Politico, відповідні пропозиції увійдуть до пакета "Digital Omnibus", який ЄС представить 19 листопада.

Попри офіційні заяви про "технічні корекції", отримані виданням документи свідчать про значні зміни, зокрема, дозвіл ШІ-компаніям обробляти чутливі дані, такі як політичні погляди, релігія чи стан здоров'я. Також планується змінити визначення персональних і "спеціальних" категорій даних, а правила cookie-банерів - зробити гнучкішими, щоб сайти могли відстежувати користувачів без окремої згоди.

Експерти попереджають, що це може стати найсерйознішим переглядом GDPR із моменту його ухвалення у 2016 році. Автор регламенту Ян Філіп Альбрехт назвав ініціативу "ударом по європейських стандартах захисту даних". Засновник організації Noyb Макс Шремс заявив, що Комісія "таємно обходить процес нормотворення", і попередив про негативні наслідки для громадянських прав.

Пропозиція вже розділила країни-члени ЄС. Естонія, Франція, Австрія та Словенія виступають проти змін, тоді як Німеччина підтримує послаблення правил задля стимулювання інновацій. У Європарламенті також очікуються гострі суперечки між прихильниками розвитку ШІ та захисниками конфіденційності.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: ЄС
 

