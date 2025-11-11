Сенат США схвалив законопроєкт для закінчення шатдауну

У Сенаті США підтримали законопроєкт, який дасть змогу перервати рекордний за тривалістю шатдаун. Як повідомляють рано-вранці у вівторок, 11 листопада, ЗМІ, зокрема агентство Reuters та інші, цей законопроєкт отримав підтримку необхідної кількості голосів. Тепер нормативний акт відправлять на схвалення до Палати представників, де більшість за республіканцями, а потім його ще має підписати президент Дональд Трамп.

За даними телеканалу CNN, на користь компромісного варіанта законопроєкту щодо бюджету в ніч на 11 листопада проголосували 60 депутатів, проти - 40. Серед тих, хто підтримав документ, було сім сенаторів-демократів та один незалежний сенатор, який підтримує демократів. Один сенатор-республіканець - Рендал Пол із Кентуккі - проголосував проти.

В основі угоди між республіканцями та низкою демократів у Сенаті США, яка має прокласти шлях до закінчення шатдауну, - домовленість у зв'язку з майбутнім голосуванням щодо продовження податкових пільг у галузі внесків на медичне страхування. Крім того, угода передбачає, що федеральні службовці, звільнені під час шатдауну, будуть поновлені на посаді та отримають заборгованість із заробітної плати.

Рекордний за тривалістю шатдаун у США

Нинішній шатдаун у США розпочався 1 жовтня і вже став найдовшою подібною паузою у роботі федерального уряду в історії країни. Через розбіжності щодо федерального бюджету між республіканцями - однопартійцями президента Дональда Трампа - та демократами близько 750 тисяч федеральних службовців було відправлено у вимушені відпустки без збереження зарплати.

Виняток зроблено лише для структур життєзабезпечення: авіадиспетчерської служби, поліції, прикордонної охорони та екстреної медичної допомоги. Багато авіадиспетчерів через фінансові труднощі, що виникли на тлі шатдауну, припинили роботу. У зв'язку з цим у США було затримано або скасовано тисячі рейсів.

10 листопада Дональд Трамп пригрозив "серйозними скороченнями" виплат авіадиспетчерам, які відмовилися від виконання своїх обов'язків у період затримки зарплати.