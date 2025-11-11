Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат США схвалив законопроєкт для закінчення шатдауну

 

У Сенаті США підтримали законопроєкт, який дасть змогу перервати рекордний за тривалістю шатдаун. Як повідомляють рано-вранці у вівторок, 11 листопада, ЗМІ, зокрема агентство Reuters та інші, цей законопроєкт отримав підтримку необхідної кількості голосів. Тепер нормативний акт відправлять на схвалення до Палати представників, де більшість за республіканцями, а потім його ще має підписати президент Дональд Трамп.

За даними телеканалу CNN, на користь компромісного варіанта законопроєкту щодо бюджету в ніч на 11 листопада проголосували 60 депутатів, проти - 40. Серед тих, хто підтримав документ, було сім сенаторів-демократів та один незалежний сенатор, який підтримує демократів. Один сенатор-республіканець - Рендал Пол із Кентуккі - проголосував проти.

В основі угоди між республіканцями та низкою демократів у Сенаті США, яка має прокласти шлях до закінчення шатдауну, - домовленість у зв'язку з майбутнім голосуванням щодо продовження податкових пільг у галузі внесків на медичне страхування. Крім того, угода передбачає, що федеральні службовці, звільнені під час шатдауну, будуть поновлені на посаді та отримають заборгованість із заробітної плати.

Рекордний за тривалістю шатдаун у США

Нинішній шатдаун у США розпочався 1 жовтня і вже став найдовшою подібною паузою у роботі федерального уряду в історії країни. Через розбіжності щодо федерального бюджету між республіканцями - однопартійцями президента Дональда Трампа - та демократами близько 750 тисяч федеральних службовців було відправлено у вимушені відпустки без збереження зарплати.

Виняток зроблено лише для структур життєзабезпечення: авіадиспетчерської служби, поліції, прикордонної охорони та екстреної медичної допомоги. Багато авіадиспетчерів через фінансові труднощі, що виникли на тлі шатдауну, припинили роботу. У зв'язку з цим у США було затримано або скасовано тисячі рейсів.

10 листопада Дональд Трамп пригрозив "серйозними скороченнями" виплат авіадиспетчерам, які відмовилися від виконання своїх обов'язків у період затримки зарплати.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес