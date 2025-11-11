Експеримент провалився: Росія не змогла налагодити власне виробництво навіть застарілих чипів

Російський виробник мікросхем "Байкал Електронікс" так і не зміг налагодити виробництво власних процесорів Baikal M у Росії, тому цей проєкт закриють.

Гендиректор компанії Андрій Євдокимов пояснив провал проєкту "дефіцитом компонентів на ринку", передає The Moscow Times із посиланням на "Коммерсант".

За словами керівника російської компанії, через це зупинять трирічний експеримент з корпусування Baikal M (заключний етап створення мікросхеми, коли кристал розміщується у захисному корпусі) на потужностях підприємства GS Nanotech Калінінградській області.

"Кристалів зараз немає або їх не вистачає для того, щоб зібрати чипи та роздати партнерам. Тому на розвиток експерименту ми не пішли, не було змоги. А загалом я його оцінюю позитивно та вважаю, що це був крок уперед", - прокоментував гендиректор "Байкал Електронікс".

У серпні російський консорціум розробників систем зберігання даних повідомляв, що до кінця 2025 року виробник обіцяв передати російським компаніям кілька десятків тисяч процесорів Baikal-M і Baikal-L. Втім, через невеликий обсяг партії вартість чипів російського вендора мала бути вищою за американські Intel і AMD.

Своєю чергою гендиректор GS Nanotech Сергій Пластинін зазначив, що на завершальній стадії експерименту з корпусування Baikal M компанія змогла отримати 74-85% придатної продукції і це "гідний" результат. За його словами, щоб довести цю частку до 98%, потрібно набагато більше кристалів. Він додав, що за місяць підприємство збирало "лише десятки" вітчизняних процесорів.

"Йдеться про процесори, які відстають від західних аналогів на кілька поколінь і, отже, застосовуються в дуже специфічних галузях", - зазначав лідер практики технологічного консультування та партнер російської аудиторської компанії ДРТ Тимофій Хорошєв.

Він також зазначив, що Baikal M є "нішевим продуктом", який в основному цікавий держструктурам і не задіяний у ринкових механізмах.

Російський чіп Baikal M презентували ще в жовтні 2019 року, він виконаний на архітектурі ARM і мав випускатися за топологією 28 Нм (у виробництві сучасних ноутбуків, смартфонів та планшетів використовується техпроцес 3 Нм). Спочатку його планували виробляти на потужностях тайванської TSMC, але після початку повномасштабної війни в Україні ця компанія припинила співпрацю з Росією.

Як повідомлялося, у березні минулого року російські ЗМІ з посиланням на представників компаній-виробників радіоелектронної продукції писали, що більше половини партій чипів Baikal виявляються бракованими. Причина - вимушене перенесення складання процесорів з Тайваню до Росії через санкції та нестачу на російських підприємствах кваліфікованих кадрів.