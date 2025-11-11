Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії розпочалася масова кампанія з набору резервістів – ЗМІ

 

У багатьох суб'єктах Російської Федерації розпочалася кампанія з масового набору добровольців до підрозділів резервістів, яких залучатимуть до захисту критично важливих об'єктів, пише російське видання «Комерсант».

За повідомленням, кампанія розпочалася не менш ніж у 20 регіонах.

Нещодавно в РФ ухвалили закон, що дозволяє призивати резервістів на спеціальні збори і використовувати їх для захисту об'єктів не лише у воєнний, а й у мирний час (формально нинішній час у Росії вважається мирним, оскільки офіційно бойові дії в Україні називають «спеціальною військовою операцією»).

На час зборів резервісти, яких передбачається використовувати насамперед для боротьби з безпілотниками, отримають статус військовослужбовців із усіма належними пільгами.

Набір резервістів відбувається зокрема у Ленінградській області, Татарстані, Башкортостані, Нижньогородській області, а також областях, які межують з Україною. Всі ці регіони зазнавали останнім часом атак дронів.

Згідно із законом, резервістів можуть використовувати і для боротьби з диверсантами або залучати до евакуації населення.

Резервісти - це особи, які добровільно підписують контракт про перебування в мобілізаційному резерві Міноборони Росії. За підписання контракту для них передбачені виплати і пільги. Новий закон передбачає, що їх можуть призивати на збори терміном до шести місяців протягом року.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес