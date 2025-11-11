США і Китай зупинили взаємні розслідування в судноплавстві

Сполучені Штати Америки та Китай призупинили портові збори на судна один одного на один рік і поставили на паузу розслідування морських практик, що стало ще однією ознакою послаблення напруги між двома найбільшими економіками світу, пише Bloomberg.

Згідно з новим рішенням адміністрація Трампа призупинила розслідування щодо китайської суднобудівної промисловості, а Пекін у відповідь оголосив про паузу у власному розслідуванні та відтермінування спеціальних портових зборів для американських суден. Китай також повідомив, що призупинив санкції проти американських підрозділів великого південнокорейського суднобудівника Hanwha Ocean Co.

Хоча судноплавство не є найрезонанснішою темою, більшість світової торгівлі здійснюється морем, і ця галузь є наріжним каменем глобальної комерції.

Запровадження портових зборів для суден, повʼязаних із Китаєм, сильно вплинуло на глобальне судноплавство, підвищило тарифи на фрахт і створило перешкоди для деяких товарів.