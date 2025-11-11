Авторизация

США і Китай зупинили взаємні розслідування в судноплавстві

 

Сполучені Штати Америки та Китай призупинили портові збори на судна один одного на один рік і поставили на паузу розслідування морських практик, що стало ще однією ознакою послаблення напруги між двома найбільшими економіками світу, пише Bloomberg.

Згідно з новим рішенням адміністрація Трампа призупинила розслідування щодо китайської суднобудівної промисловості, а Пекін у відповідь оголосив про паузу у власному розслідуванні та відтермінування спеціальних портових зборів для американських суден. Китай також повідомив, що призупинив санкції проти американських підрозділів великого південнокорейського суднобудівника Hanwha Ocean Co.

Хоча судноплавство не є найрезонанснішою темою, більшість світової торгівлі здійснюється морем, і ця галузь є наріжним каменем глобальної комерції.

Запровадження портових зборів для суден, повʼязаних із Китаєм, сильно вплинуло на глобальне судноплавство, підвищило тарифи на фрахт і створило перешкоди для деяких товарів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

