Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 02:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
США і Китай зупинили взаємні розслідування в судноплавстві
13:21 10.11.2025 |
Сполучені Штати Америки та Китай призупинили портові збори на судна один одного на один рік і поставили на паузу розслідування морських практик, що стало ще однією ознакою послаблення напруги між двома найбільшими економіками світу, пише Bloomberg.
Згідно з новим рішенням адміністрація Трампа призупинила розслідування щодо китайської суднобудівної промисловості, а Пекін у відповідь оголосив про паузу у власному розслідуванні та відтермінування спеціальних портових зборів для американських суден. Китай також повідомив, що призупинив санкції проти американських підрозділів великого південнокорейського суднобудівника Hanwha Ocean Co.
Хоча судноплавство не є найрезонанснішою темою, більшість світової торгівлі здійснюється морем, і ця галузь є наріжним каменем глобальної комерції.
Запровадження портових зборів для суден, повʼязаних із Китаєм, сильно вплинуло на глобальне судноплавство, підвищило тарифи на фрахт і створило перешкоди для деяких товарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Боротьба зі зміною клімату: чого досяг світ з 2015 року
|ЄС обговорить два основні шляхи збільшення фінпідтримки України 13 листопада - Reuters
|Експеримент провалився: Росія не змогла налагодити власне виробництво навіть застарілих чипів
|Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга
|ЗМІ: «Лукойл» оголосив форс-мажор на іракському нафтовому родовищі після санкцій США
|Україна скликає засідання МАГАТЕ щодо атак РФ на енергетику
Бізнес
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача