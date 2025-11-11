Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 02:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Reuters: глава ФБР таємно відвідав Китай для переговорів про фентаніл
12:05 10.11.2025 |
Директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель відвідав Китай минулого тижня, щоб обговорити питання, пов'язані з фентанілом і правоохоронною діяльністю.
Про це повідомили Reuters двоє співрозмовників, обізнані з його поїздкою, пише "Європейська правда".
Ця поїздка відбулася після саміту між американським та китайським лідерами.
Обізнаний співрозмовник зазначив, що директор ФБР прилетів до Пекіна в п'ятницю, 7 листопада, і пробув там близько доби. У суботу, 8 листопада, він провів переговори з китайськими посадовцями.
Візит Пателя до Пекіна не був офіційно оголошений ані США, ані Китаєм.
Вже у понеділок, 10 листопада, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.
Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.
30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".
31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Боротьба зі зміною клімату: чого досяг світ з 2015 року
|ЄС обговорить два основні шляхи збільшення фінпідтримки України 13 листопада - Reuters
|Експеримент провалився: Росія не змогла налагодити власне виробництво навіть застарілих чипів
|Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга
|ЗМІ: «Лукойл» оголосив форс-мажор на іракському нафтовому родовищі після санкцій США
|Україна скликає засідання МАГАТЕ щодо атак РФ на енергетику
Бізнес
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача