Reuters: глава ФБР таємно відвідав Китай для переговорів про фентаніл

Директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель відвідав Китай минулого тижня, щоб обговорити питання, пов'язані з фентанілом і правоохоронною діяльністю.

Про це повідомили Reuters двоє співрозмовників, обізнані з його поїздкою, пише "Європейська правда".

Ця поїздка відбулася після саміту між американським та китайським лідерами.

Обізнаний співрозмовник зазначив, що директор ФБР прилетів до Пекіна в п'ятницю, 7 листопада, і пробув там близько доби. У суботу, 8 листопада, він провів переговори з китайськими посадовцями.

Візит Пателя до Пекіна не був офіційно оголошений ані США, ані Китаєм.

Вже у понеділок, 10 листопада, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.

Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.