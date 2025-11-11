Путіну бракує грошей на війну: Російська влада готує різке підвищення мит для бізнесу

Російський уряд слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові.

Як свідчить проєкт поправок, які підготував Мінфін РФ, із 2026 року в Росії в 10 разів збільшиться мито за реєстрацію повітряних суден усіх типів, на третину зросте мито за надання ліцензії на виробництво та поставки алкоголю, а також з'являться додаткові мита за отримання ліцензій, передає The Moscow Times.

Зокрема, держмито за видачу документа про відповідність вимогам федеральних авіаційних правил у цивільній авіації зросте до 6,5 тис. руб., за держреєстрацію цивільних літаків - до 50 тис. руб.

Мито за надання ліцензії на виробництво, зберігання та поставки виробленого етилового спирту зросте з 9,5 млн до 13 млн руб. Вводяться мита отримання ліцензії ФСБ (100 тис. руб.), мита за внесення змін до реєстру ліцензій (від 10 тис. до 30 тис. руб.), і навіть за продовження ліцензій (100 тис. руб.).

Бюджет Росії

Раніше повідомлялося, що російська влада готує додаткове підвищення податкового навантаження на економіку, щоб наповнити федеральний бюджет, який на найближчі три роки зведений з дефіцитом понад 10 трлн руб., - слідом за підвищенням ПДВ до 22% уряд РФ розглядає можливість запровадження "технологічного збору" на імпорт та виробництво окремих товарів.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються - на 27% у жовтні цього року, - а несировинні податки відстають від плану.

Нагадаємо, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.