Три країни допоможуть Бельгії у протидії невідомим безпілотникам

Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен подякував "нашим британським друзям" за їхнє рішення розмістити в Бельгії команду з протидії безпілотникам після того, як перед цим було оголошено про аналогічні кроки Франції та Німеччини.

Національний центр повітряної безпеки Бельгії буде повністю введений в експлуатацію до 1 січня 2026 року, заявив Франкен після проведення екстреного засідання Ради національної безпеки в четвер. Тим часом бельгійський уряд звернувся за допомогою до Берліна, Парижа і Лондона, які надсилають експертів з військово-повітряних сил.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вторгнення безпілотників пов'язані з триваючими переговорами про використання заморожених російських активів для фінансування зусиль України, спрямованих на захист від тотального вторгнення Москви. Активи здебільшого зберігаються у бельгійському банку Euroclear.

"Це захід, спрямований на поширення невпевненості, на нагнітання страху в Бельгії: "Не смійте чіпати заморожені активи. Це не можна трактувати інакше", - заявив Пісторіус.

Минулого тижня рейси до та з бельгійського аеропорту Льєжа були тимчасово призупинені з міркувань безпеки після того, як були виявлені безпілотники. Те ж саме відбулося в аеропорту Брюсселя.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава - найімовірніше Росія.