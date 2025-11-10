Фінансові новини
Китай ввів в експлуатацію новітній авіаносець. Він оснащений катапультами, які раніше мали лише США
10:08 10.11.2025
Китай ввів в експлуатацію свій новітній авіаносець «Фуцзянь» на верфі в Шанхаї. Такий крок ознаменує скорочення технологічного розриву між арміями КНР та США.
Про це пише Army Recognition.
Урочиста церемонія введення в експлуатацію цього корабля відбулася ще 6 листопада. Її, зокрема, відвідав очільник КНР Сі Цзіньпін.
Авіаносець «Фуцзянь» має загальну водотоннажність 80 тисяч тонн. Як вказує Army Recognition, це перший китайський авіаносець, оснащений електромагнітними катапультами для розгону винищувачів під час зльоту - раніше такі катапульти мали лише авіаносці Військово-морських сил США.
Загалом цей авіаносець має на собі три електромагнітні катапульти.
Загалом китайський авіаносець здатен вміщати 60 літаків, зокрема стелс-винищувачі J-35 та літаки раннього радіолокаційного виявлення KJ-600.
