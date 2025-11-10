Фінансові новини
10.11.25
- 11:24
- RSS
- мапа сайту
Нідерланди кажуть, що владнали з Китаєм суперечку щодо виробника чипів Nexperia
09:53 10.11.2025
Виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф сказав, що Китай погодився відновити поставки мікросхем виробника чипів Nexperia, які були призупинені на тлі конфлікту між двома державами.
Як пише "Європейська правда", про це Схооф сказав у коментарі Bloomberg.
За словами глави нідерландського уряду, "Китай повідомив нас, що дозволить відновити поставки з китайських заводів Nexperia", які зокрема відіграють важливу роль для автомобільної промисловості Німеччини.
"Це також хороша новина для німецьких автомобільних заводів. Ми ще не знаємо, з якою швидкістю вони будуть поставляти продукцію, але я думаю, що це важливе повідомлення, і канцлер, звичайно, сподобалося це повідомлення, тому що воно важливе для Німеччини", - додав він.
За словами Схоофа, вирішення проблеми було досягнуто завдяки співпраці між Нідерландами, Німеччиною та Європейською комісією, а також нещодавнім переговорам між представниками урядів Нідерландів і Китаю.
Він також відзначив нещодавню зустріч між президентом США Дональдом Трампом і його китайським колегою Сі Цзіньпінем, яка стала сигналом до розрядки в торговельних конфліктах між США і Китаєм.
"Отже, все склалося", - додав глава уряду Нідерландів.
30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автовиробників та побутової електроніки, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia - Wingtech.
Після цього Міністерство торгівлі Китаю заборонило Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.
Nexperia є одним з найбільших світових виробників базових мікросхем, які не є технічно складними, але потрібні у великих обсягах - зокрема для автомобільної промисловості.
