Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай зняв заборону на експорт стратегічних матеріалів до США до листопада 2026 року

 

Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США.

Про це оголосило в неділю, 9 листопада, Міністерство торгівлі Китаю, передає Politico, пише "Європейська правда".

Цей крок стосується експорту галію, германію та сурми, які використовуються у виробництві сучасних напівпровідників, що застосовуються у смартфонах та комп'ютерах.

Ці матеріали також використовуються у військових технологіях, таких як електронна війна та системи спостереження, а також у ракетних системах та боєприпасах.

Пекін призупинив дію введеної минулого року міри, яка обмежувала експорт цих матеріалів і встановлювала більш суворі перевірки товарів подвійного призначення, включно із графітом.

Як заявили в МЗС Китаю, призупинення буде діяти "з цього моменту до 27 листопада 2026 року".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 1 листопада заявив, що його зустріч з лідером Китаю наприкінці жовтня принесе "вічний мир".

Також Трамп заявляв, що задоволений результатами своєї зустрічі з Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

Зокрема, країни домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 07.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес