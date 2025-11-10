Фінансові новини
- |
- 10.11.25
- |
- 11:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай зняв заборону на експорт стратегічних матеріалів до США до листопада 2026 року
09:47 10.11.2025 |
Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США.
Про це оголосило в неділю, 9 листопада, Міністерство торгівлі Китаю, передає Politico, пише "Європейська правда".
Цей крок стосується експорту галію, германію та сурми, які використовуються у виробництві сучасних напівпровідників, що застосовуються у смартфонах та комп'ютерах.
Ці матеріали також використовуються у військових технологіях, таких як електронна війна та системи спостереження, а також у ракетних системах та боєприпасах.
Пекін призупинив дію введеної минулого року міри, яка обмежувала експорт цих матеріалів і встановлювала більш суворі перевірки товарів подвійного призначення, включно із графітом.
Як заявили в МЗС Китаю, призупинення буде діяти "з цього моменту до 27 листопада 2026 року".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 1 листопада заявив, що його зустріч з лідером Китаю наприкінці жовтня принесе "вічний мир".
Також Трамп заявляв, що задоволений результатами своєї зустрічі з Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".
Зокрема, країни домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк
|Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча, але він залишив Україну – нардеп Железняк
|«Нуль генерації». Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Три країни допоможуть Бельгії у протидії невідомим безпілотникам
|Китай ввів в експлуатацію новітній авіаносець. Він оснащений катапультами, які раніше мали лише США
|Нідерланди кажуть, що владнали з Китаєм суперечку щодо виробника чипів Nexperia
|Китай зняв заборону на експорт стратегічних матеріалів до США до листопада 2026 року
|Трамп пообіцяв виплатити американцям по $2 тисячі. Але грошей не отримають люди з «високим доходом»
|Трамп вирішив стерти кримінальний слід зі свого імені: Мін'юст втрутився у справу
|Трамп підтвердив, що США не братимуть участі в саміті G20 в Південній Африці
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах