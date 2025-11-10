Авторизация

Трамп пообіцяв виплатити американцям по $2 тисячі. Але грошей не отримають люди з «високим доходом»

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але грошей не отримають «люди з високим доходом».

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Президент США почав допис із того, що назвав «дурнями» людей, які виступають проти запровадження тарифів.

За його словами, зараз США є «найбагатшою і найшанованішою країною у світі з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку». Трамп каже, що США зараз «отримують трильйони доларів» і незабаром почнуть виплачувати свій «величезний борг у 37 трильйонів доларів».

«Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики будуються всюди. Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше $2000 (крім людей із високим доходом!)», - написав Трамп.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

