Трамп пообіцяв виплатити американцям по $2 тисячі. Але грошей не отримають люди з «високим доходом»
09:41 10.11.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але грошей не отримають «люди з високим доходом».
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Президент США почав допис із того, що назвав «дурнями» людей, які виступають проти запровадження тарифів.
За його словами, зараз США є «найбагатшою і найшанованішою країною у світі з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку». Трамп каже, що США зараз «отримують трильйони доларів» і незабаром почнуть виплачувати свій «величезний борг у 37 трильйонів доларів».
«Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики будуються всюди. Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше $2000 (крім людей із високим доходом!)», - написав Трамп.
