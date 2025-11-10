Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп вирішив стерти кримінальний слід зі свого імені: Мін'юст втрутився у справу

 

Мін'юст США закликав апеляційний суд Нью-Йорка скасувати вирок Дональду Трампу, заявивши, що під час розгляду справи були порушені принципи президентського імунітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Йдеться про вирок у так званій "справі про приховування виплат", за якою Трампа визнали винним у 34 епізодах фальсифікації ділової документації з метою приховати платежі акторці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року.

У поданому документі - другому за значущістю юридичному втручанні федеральної влади у справу - юристи Мін'юсту наголосили, що суд першої інстанції не врахував рішення Верховного суду США 2024 року, яке надало президенту США широкий імунітет щодо дій, здійснених на посаді.

За словами федеральних юристів, суддя Хуан Мерчана помилково дозволив прокурорам представити журі присяжних докази, що стосувалися офіційних дій Трампа на посаді президента.

Зокрема, були використані його розмови з тодішніми співробітницями Білого дому:

* Гоуп Гікс;
* Медлін Вестергаут.

Це, на думку Мін'юсту, "фактично нівелювало імунітет, гарантований президенту".

"Допуск цих доказів є помилкою і потребує скасування вироку", - йдеться у зверненні.

Також Мін'юст наголосив, що суд неправомірно дозволив перекваліфікувати проступок (місячне правопорушення) у тяжкий злочин, пов'язавши його з нібито порушенням федерального закону про виборчі кампанії (FECA).

Федеральні юристи наполягають, що цей закон не може бути використаний як підстава в даному штатному провадженні, тому юридична конструкція вироку є неправомірною.

"Вирок слід скасувати, оскільки він базується на правовій теорії, прямо суперечній федеральному законодавству", - йдеться у документі.

Мін'юст підкреслив, що це перша в історії США апеляція по суті від кримінального вироку чинного або колишнього президента, тому рішення суду матиме особливе значення для розуміння меж президентських повноважень.

Реакції сторін

Офіс окружного прокурора Манхеттена Альвіна Брегга, який здійснював переслідування Трампа, відмовився коментувати звернення Мін'юсту.

У той час команда захисту Трампа розглядає ще один юридичний шлях - переклад справи до федерального суду, що може врешті відкрити шлях до перегляду справи Верховним судом.

Наразі справу розглядає апеляційний суд штату Нью-Йорк у Манхеттені. Строк ухвалення рішення поки невідомий.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

