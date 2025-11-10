Трамп підтвердив, що США не братимуть участі в саміті G20 в Південній Африці

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю сказав, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті "Групи двадцяти" у Південній Африці.

Як пише "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Президент США назвав "цілковитою ганьбою" ситуацію в Південній Африці, яка має прийняти саміт G20 у листопаді в місті Йоганнесбург.

"Африканери (нащадки голландських поселенців, а також французьких і німецьких іммігрантів) вбиваються і знищуються, а їхні землі та ферми незаконно конфіскуються. Жоден представник уряду США не братиме участі в цьому саміті, доки триватимуть ці порушення прав людини", - написав він.

Трамп також нагадав, що у 2026 році саміт прийматимуть США, а відбудеться він у його гольф-комплексі у Маямі.

Президент США неодноразово критикував Південну Африку за нібито дискримінацію і "геноцид" білого населення і навіть організував програму його переселення до Штатів як біженців.

Південна Африка ці звинувачення відкидала.

Як відомо, Польща зверталась до США з проханням отримати запрошення до "Групи двадцяти".