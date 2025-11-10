Фінансові новини
- 10.11.25
- 11:23
- RSS
- мапа сайту
Трамп підтвердив, що США не братимуть участі в саміті G20 в Південній Африці
09:31 10.11.2025
Президент США Дональд Трамп у пʼятницю сказав, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті "Групи двадцяти" у Південній Африці.
Як пише "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.
Президент США назвав "цілковитою ганьбою" ситуацію в Південній Африці, яка має прийняти саміт G20 у листопаді в місті Йоганнесбург.
"Африканери (нащадки голландських поселенців, а також французьких і німецьких іммігрантів) вбиваються і знищуються, а їхні землі та ферми незаконно конфіскуються. Жоден представник уряду США не братиме участі в цьому саміті, доки триватимуть ці порушення прав людини", - написав він.
Трамп також нагадав, що у 2026 році саміт прийматимуть США, а відбудеться він у його гольф-комплексі у Маямі.
Президент США неодноразово критикував Південну Африку за нібито дискримінацію і "геноцид" білого населення і навіть організував програму його переселення до Штатів як біженців.
Південна Африка ці звинувачення відкидала.
Як відомо, Польща зверталась до США з проханням отримати запрошення до "Групи двадцяти".
