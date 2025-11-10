Фінансові новини
- |
- 10.11.25
- |
- 11:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп висунув заступника Келлога на посаду посланця у справах Білорусі
09:27 10.11.2025 |
Президент США Дональд Трамп висунув Джона Коула, заступника спецпредставника з питань України Кіта Келлога, на посаду посланця у справах Білорусі.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
«Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один із найвидатніших юристів нашої країни, чиї перемоги включають першу велику перемогу у справі проти тютюнової промисловості, номінований на посаду спеціального посланця США в Білорусі», - написав Трамп.
За його словами, Коул вже «успішно домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50».
У своєму дописі Трамп також заздалегідь подякував «високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку», за те, що той розглядає питання про звільнення цих заручників.
Нагадаємо, що 11 вересня Джон Коул зустрічався з Лукашенком у Білорусі. Під час тієї зустрічі Коул заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа». А сам глава Білорусі того ж дня помилував 52 політв'язнів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк
|Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча, але він залишив Україну – нардеп Железняк
|«Нуль генерації». Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Три країни допоможуть Бельгії у протидії невідомим безпілотникам
|Китай ввів в експлуатацію новітній авіаносець. Він оснащений катапультами, які раніше мали лише США
|Нідерланди кажуть, що владнали з Китаєм суперечку щодо виробника чипів Nexperia
|Китай зняв заборону на експорт стратегічних матеріалів до США до листопада 2026 року
|Трамп пообіцяв виплатити американцям по $2 тисячі. Але грошей не отримають люди з «високим доходом»
|Трамп вирішив стерти кримінальний слід зі свого імені: Мін'юст втрутився у справу
|Трамп підтвердив, що США не братимуть участі в саміті G20 в Південній Африці
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах