НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп висунув заступника Келлога на посаду посланця у справах Білорусі

 

Президент США Дональд Трамп висунув Джона Коула, заступника спецпредставника з питань України Кіта Келлога, на посаду посланця у справах Білорусі.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один із найвидатніших юристів нашої країни, чиї перемоги включають першу велику перемогу у справі проти тютюнової промисловості, номінований на посаду спеціального посланця США в Білорусі», - написав Трамп.

За його словами, Коул вже «успішно домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50».

У своєму дописі Трамп також заздалегідь подякував «високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку», за те, що той розглядає питання про звільнення цих заручників.

Нагадаємо, що 11 вересня Джон Коул зустрічався з Лукашенком у Білорусі. Під час тієї зустрічі Коул заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа». А сам глава Білорусі того ж дня помилував 52 політв'язнів.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на 07.11.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

Бізнес