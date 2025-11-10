Трамп висунув заступника Келлога на посаду посланця у справах Білорусі

Президент США Дональд Трамп висунув Джона Коула, заступника спецпредставника з питань України Кіта Келлога, на посаду посланця у справах Білорусі.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один із найвидатніших юристів нашої країни, чиї перемоги включають першу велику перемогу у справі проти тютюнової промисловості, номінований на посаду спеціального посланця США в Білорусі», - написав Трамп.

За його словами, Коул вже «успішно домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50».

У своєму дописі Трамп також заздалегідь подякував «високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку», за те, що той розглядає питання про звільнення цих заручників.

Нагадаємо, що 11 вересня Джон Коул зустрічався з Лукашенком у Білорусі. Під час тієї зустрічі Коул заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа». А сам глава Білорусі того ж дня помилував 52 політв'язнів.