США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік

Угорщина ще один рік зможе уникати санкцій США за використання російської нафти і газу, повідомило агентство Reuters за підсумками візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Вашингтон.

"Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій США за використання російської нафти та газу, повідомив у п'ятницю чиновник Білого дому після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягав на відстрочці санкцій під час дружньої зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні", - йдеться у повідомленні Reuters.

Як відомо, минулого місяця Трамп запровадив санкції, пов'язані з Україною, проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть", що несе загрозу подальших санкцій проти компаній у країнах, які купують нафту у цих фірм.

Орбан зустрівся з Трампом у Білому домі в п'ятницю на першій двосторонній зустрічі з моменту повернення республіканця до влади та пояснив, чому його країні потрібно використовувати російську нафту в той час, коли Трамп тисне на Європу, щоб вона припинила це робити.

Посадовець Білого дому зазначив, що, окрім звільнення від санкцій, Угорщина зобов'язалася купувати американський скраплений природний газ за контрактами на суму близько $600 млн.

Угорщина продовжує свою залежність від російських енергоносіїв з початку конфлікту в Україні у 2022 році, що викликало критику з боку кількох союзників Європейського Союзу та НАТО.

Дані Міжнародного валютного фонду показують, що Угорщина залежала від Росії на 74% свого газу та 86% нафти у 2024 році, і попереджають, що припинення поставок російського природного газу в ЄС може призвести до втрат виробництва в Угорщині, які перевищать 4% ВВП.