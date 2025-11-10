Фінансові новини
- |
- 10.11.25
- |
- 11:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування американського уряду
08:36 10.11.2025 |
Сенат США 9 листопада проголосував за законопроєкт, спрямований на відновлення роботи федерального уряду і припинення 40-денного шатдауну - зупинки роботи уряду.
Перший крок до відновлення роботи агентств підтримали 60 сенаторів, 40 були проти. Як пишуть CNN і Politico, голосування відбулося після того, як група з восьми демократів Сенату досягла угоди з лідерами Республіканської партії Сенату і Білим домом про відновлення роботи уряду в обмін на майбутнє голосування щодо продовження розширених субсидій на доступну медичну допомогу.
Пакет документів все ще має бути схвалений Палатою представників США і надісланий президентові Дональду Трампу на підпис. Цей процес може тривати кілька днів.
Урядовий шатдаун, що триває в США, став найтривалішим в історії країни.
Тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів, розпочалося 1 жовтня.
Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні й 21 годину.
Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування й виділення коштів на програми пільгової охорони здоров'я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.
Для ухвалення бюджету простої більшості, яку республіканці мають в обох палатах Конгресу, недостатньо. У Сенаті головний фінансовий документ США мають схвалити щонайменше 60 депутатів зі 100.
Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк
|Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча, але він залишив Україну – нардеп Железняк
|«Нуль генерації». Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Три країни допоможуть Бельгії у протидії невідомим безпілотникам
|Китай ввів в експлуатацію новітній авіаносець. Він оснащений катапультами, які раніше мали лише США
|Нідерланди кажуть, що владнали з Китаєм суперечку щодо виробника чипів Nexperia
|Китай зняв заборону на експорт стратегічних матеріалів до США до листопада 2026 року
|Трамп пообіцяв виплатити американцям по $2 тисячі. Але грошей не отримають люди з «високим доходом»
|Трамп вирішив стерти кримінальний слід зі свого імені: Мін'юст втрутився у справу
|Трамп підтвердив, що США не братимуть участі в саміті G20 в Південній Африці
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах