Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування американського уряду

 

Сенат США 9 листопада проголосував за законопроєкт, спрямований на відновлення роботи федерального уряду і припинення 40-денного шатдауну - зупинки роботи уряду.

Перший крок до відновлення роботи агентств підтримали 60 сенаторів, 40 були проти. Як пишуть CNN і Politico, голосування відбулося після того, як група з восьми демократів Сенату досягла угоди з лідерами Республіканської партії Сенату і Білим домом про відновлення роботи уряду в обмін на майбутнє голосування щодо продовження розширених субсидій на доступну медичну допомогу.

Пакет документів все ще має бути схвалений Палатою представників США і надісланий президентові Дональду Трампу на підпис. Цей процес може тривати кілька днів.

Урядовий шатдаун, що триває в США, став найтривалішим в історії країни.

Тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів, розпочалося 1 жовтня.

Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні й 21 годину.

Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування й виділення коштів на програми пільгової охорони здоров'я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.

Для ухвалення бюджету простої більшості, яку республіканці мають в обох палатах Конгресу, недостатньо. У Сенаті головний фінансовий документ США мають схвалити щонайменше 60 депутатів зі 100.

Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).
За матеріалами: radiosvoboda.org
Ключові теги: США
 

