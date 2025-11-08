ЗМІ: США підтримують план ЄС про використання росактивів для підтримки України

Сполучені Штати повністю підтримують Європейський Союз у використанні заморожених російських активів як інструменту для підтримки України та припинення війни з Росією.

Як пише "Європейська правда", таке агентству Reuters у пʼятницю повідомило проінформоване американське джерело.

За словами співрозмовника Reuters, Вашингтон "абсолютно підтримує (ЄС. - Ред.) і кроки, які вони зараз роблять, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент".

Також джерело повідомило, що США наразі оцінюють наслідки свого рішення про санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", додавши, що "є ще більше речей, які ми могли б зробити, щоб спробувати посилити тиск" на Росію.

Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України до 185 мільярдів євро - більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, - без їхньої конфіскації.

Але схвалення плану загальмувало через побоювання Бельгії, на території якої розташована основна частина цих росактивів.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.